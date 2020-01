TEV Miesbach kämpft um die Tabellenspitze

Noch einmal einen Sieg einfahren will der TEV Miesbach (in Rot).

Letztes Spiel der Hauptrunde

von Markus Eham

Das letzte Spiel in der Hauptrunde steht für den TEV Miesbach am Sonntag an. Mit einem Sieg beim EHC Klostersee ist die Tabellenführung sicher.

Miesbach – Statistiken spielen im Eishockey seit jeher eine große Rolle. Überaus genau wird beinahe jede Spielsituation gemessen, analysiert und verglichen. „Ich habe auch einige Statistiken im Kopf“, verrät TEV Miesbachs Coach Peter Kathan. „Allerdings gibt es nicht die eine wichtige Statistik.“ Vor dem letzten Spieltag der Hauptrunde in der Bayernliga am Sonntag beim EHC Klostersee ist es Zeit, eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen. Das Wichtigste vorneweg: Der TEV Miesbach hat eine bärenstarke Hauptrunde gespielt.

TEV Miesbach will Platz eins sichern

Vor dem abschließenden Wochenende stehen die Kreisstädter – trotz zweier Niederlagen zuletzt – auf Rang eins, der Einzug in die Zwischenrunde ist schon lange in trockenen Tüchern. „Wir wollen mit einem Sieg den ersten Platz sichern“, sagt Kathan. „Unser Ziel muss es sein, uns mit einem guten Spiel für die Zwischenrunde einzuspielen.“ Dafür sei der Tabellenvierte EHC Klostersee ein „guter Test“.

Unterdessen sind die Miesbacher in einer Statistik absolute Spitze. Mit einem Gegentorschnitt von 2,74 grüßen sie von ganz oben. Aber auch die Offensive kann sich sehen lassen. Mit 103 Toren aus 23 Spielen sind die TEV-Cracks vor der abschließenden Partie Zweiter, einzig Passau (110) hat öfter getroffen. Auch die Zahlen in Überzahl belegen die starke Vorrunde der Miesbacher: Mit einer Erfolgsquote von 25,62 Prozent sind sie Dritter.

TEV Miesbach mit Top-Werten

Die vielleicht einzige Schwäche: das eigene Unterzahlspiel. Derzeit weisen die Kreisstädter einen Wert von 78,57 Prozent auf. Das bedeutet konkret, dass die Kathan-Schützlinge in etwas mehr als drei Viertel ihrer Unterzahlspiele kein Gegentor kassiert haben. „Es ist wichtig, hier über 80 Prozent zu sein“, betont Kathan. „Da waren wir schon mal besser. Zuletzt war es nicht so gut.“ Die Gründe liegen für den Coach auf der Hand. „Mit Sicherheit haben in den jüngsten Partien der letzte Wille und ein paar Prozent gefehlt“, glaubt Kathan. Zudem gelte es schlichtweg, „dumme Strafen“ zu vermeiden.

Vor diesem Hintergrund wollen die Miesbacher die Hauptrunde mit einem positiven Ergebnis abschließen. Mit dabei sind wieder Felix Feuerreiter und Thomas Amann. Auch Filip Kokoska (Gehirnerschütterung) machte deutliche Fortschritte im Training. Ein Einsatz am Sonntag könnte aber noch zu früh kommen.

