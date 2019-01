TEV macht drei Unterzahltore

Gelungener Abschluss der Vorrunde

Das gibt es im Eishockey selten: Drei Unterzahltore gelingen dem TEV Miesbach im letzten Spiel der Vorrunde.

Miesbach – Der TEV Miesbach hat die Vorrunde der Bayernliga mit einem fünften Platz abgeschlossen. Nachdem der Oberliga-Absteiger eine Zeit lang um die Teilnahme an der Zwischenrunde zittern musste, machten die Miesbacher mit 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen doch noch alles klar. Der Schlusspunkt war ein klarer 7:2-Heimerfolg gegen den ERV Schweinfurt am Sonntagabend.

Spannend war die Partie nur bis Mitte des zweiten Drittels, ehe die Miesbacher bis zur zweiten Pause die Vorentscheidung herausgeschossen hatten. „Wir haben sehr gut begonnen“, berichtete Interims-Trainer Peter Kathan. „Dann ist aber etwas der Schlendrian reingekommen, weil es um nichts mehr gegangen ist.“ Spielentscheidend waren am Ende drei Unterzahltore der Hausherren – was im Eishockey doch durchaus ein Kuriosum ist.

Der Spielbeginn hätte für die Miesbacher kaum besser verlaufen können. Filip Kokoska nutzte das erste Überzahlspiel zum 1:0, Bohumil Slavicek legte eine gute Minute später das 2:0 nach. Gespielt waren zu diesem Zeitpunkt noch keine vier Minuten. Im zweiten Abschnitt ging es hin und her: Schweinfurt verkürzte, Christian Czaika stellte den alten Abstand wieder her. Dann waren die Gäste an der Reihe, ehe Slavicek auf 4:2 stellte.

Dann wurde es etwas kurios, denn den Miesbacher gelangen binnen 27 Sekunden zwei Unterzahltore. Erst war Michael Grabmaier erfolgreich, dann traf erneut Kokoska. Beim Stand von 6:2 war die Begegnung nach 40 Minuten entschieden.

So schalteten beide Teams im letzten Drittel einen Gang zurück. Es fiel nur noch ein weiterer Treffer. Slavicek stellte – wiederum in Unterzahl – den 7:2-Endstand her. „Wir hatten auf die Gegentore immer die richtige Antwort. Unsere beiden Ausländer haben in Unterzahl drei Tore gemacht, das war wichtig und effektiv“, lobt Interimstrainer Kathan. „Jetzt bereiten wir uns vor auf die Aufstiegsrunde mit den Oberligisten. Wir wollen auch da mitspielen können.“

Los geht es für die Miesbacher in der Verzahnungsrunde bereits am Freitag. 11. Januar, mit dem Heimspiel gegen Liga-Konkurrent Königsbrunn, ehe am Sonntag das Auswärtsspiel beim Bayernligisten TSV Erding wartet. Zwei lösbare Aufgaben also. Wenn es gelingt, die Form der vergangenen Wochen zu konservieren, sollte einiges möglich sein.

TEV Miesbach - ERV Schweinfurt 7:2 (2:0/4:2/1:0)

TEV Miesbach: Ewert (Geratsdorfer) – Bacher, Herden, Deml, Lidl, Mechel, Gottwald, Stiebinger – Czaika, Grabmaier, Hein, Meineke, Fe. Feuerreiter, Amann, Gaschke, Kokoska, Fl. Feuerreiter, Slavicek, Fissekis, Stumböck.

Tore: 1:0 (3.) Kokoska (Fissekis, Stiebinger) 5-4 PP, 2:0 (4.) Slavicek (Deml, Kokoska), 2:1 (24.) Rabs (Trolda, Schäfer), 3:1 (26.) Czaika (Grabmaier, Lidl), 3:2 (32.) Trolda (Manger, Faust), 4:2 (33.) Slavicek (Gaschke, Kokoska), 5:2 (35.) Grabmaier (Slavicek) 4-5 SH, 6:2 (36.) Kokoska (Slavicek, Stiebinger) 4-5 SH, 7:2 (53.) Slavicek (Gottwald, Kokoska) 4-5 SH.

Strafen: TEV 16 + 10 gegen Bacher – ERV 10 + 10 gegen Grüner.

Zuschauer: 172.