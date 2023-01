Eishockey Bayernliga: TEV Miesbach verliert 2:3 in Ulm - 13 Ausfälle durch Corona-Welle

Sorgte für schnellen Ausgleich: Ales Furch vom TEV. Bei einer zweiten Chance klappte das nicht. © Archiv TP

Beim Auswärtsspiel in Ulm fehlten dem TEV Miesbach nach einer Corona-Welle 13 Stammspieler. Trotz starker Leistung des Nachwuchses verlor der Verein in Ulm.

Miesbach – Der TEV Miesbach hat beim letzten Auswärtsspiel des Jahres 2022 einiges an Werbung in eigener Sache gemacht. Am Mittwoch beim Heimspiel gegen den TSV Peißenberg konnte der TEV, wie berichtet, noch weitgehend komplett antreten, dann schlug eine Corona-Welle zu. So fehlten beim Auswärtsspiel in Ulm gleich 13 Stammkräfte. Nicht mit dabei waren Bobby Slavicek, Sebastian Deml, Florian Heiß, Matthias Bergmann, Johannes Bacher, Michael Grabmaier, Nick Endress, Patrick Asselin, Stefan Mechel, Felix Feuerreiter, Kilian Mühlpointner, Stefano Rizzo und Stefan Mechel.

Der letztjährige Kapitän Florian Feuerreiter wollte aushelfen, wurde dann aber selbst positiv getestet. Eine Spielabsage wäre durchaus möglich gewesen, der TEV entschied sich aber mit einem Mini-Kader von elf Feldspielern und zwei Keepern trotzdem anzureisen. Im Team standen dabei gleich fünf Cracks aus der U20. Und der Nachwuchs machte seine Sache gut.

Aufopferungsvoller Kampf über 60 Minuten

Debütant Moritz Schlickenrieder überzeugte mit einem Tor und einem Assist und auch Stefan Kuhn, sowie Laurenz Haltmair wussten bei ihrem ersten Auftritt in der Bayernliga zu gefallen. „Bei 13 Ausfällen hätten wir vermutlich gar nicht antreten können“, zollte Ulms Trainer Martin Jainz den Miesbachern Respekt für das sportliche Auftreten. Auch die gut 60 mitgereisten Fans aus Miebsach unterstützten ihr arg dezimiertes Team über 60 Minuten lautstark und ernteten Lob von allen Seiten. Der sportliche Aspekt geriet dabei fast ins Hintertreffen, denn das Häuflein gesunder Cracks lieferte den Hausherren einen aufopferungsvollen Kampf über 60 Minuten.

Die Gäste hatten in Keeper Timon Ewert einen bärenstarken Rückhalt, warfen sich in jeden Schuss und hätten sich am Ende auch einen Punktgewinn verdient. Letztlich setzten sich aber die Hausherren mit 3:2 durch. Eine Niederlage, die der TEV in Anbetracht von weiterhin sechs Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten verschmerzen kann.

Nun geht es darum, den Kader bis zum nächsten Heimspiel gegen Amberg am 6. Januar wieder einigermaßen zu komplettieren. „Wir hoffen, dass sich die Erkrankung bei keinem Spieler längerfristig auswirkt und dass alle möglichst schnell wieder gesund werden“, sagte TEV-Coach Michael Baindl nach der Partie bei der Pressekonferenz.

Zwei Minuten vor Schluss: TEV macht zweiten Treffer

Die Miesbacher gingen defensiv in die Begegnung und versuchten ihr Glück über schnelle Konter. In der zwölften Minute hatte Benedikt Pölt Pech, als er am Pfosten scheiterte. In Überzahl gingen dann die Hausherren in Front. Doch Ales Furch glich nach einem Querpass von Schlickenrieder postwendend aus.

Auch im zweiten Durchgang kämpften die Miesbacher nach Kräften und stemmten sich gegen eine mögliche Niederlage. So entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe mit Chancen auf beiden Seiten. Bei einer angezeigten Strafe gegen den TEV traf Ulm zum 2:1. Furch ließ wenig später bei einem Penalty die große Chance zum Ausgleich liegen. Haltmair hatte kurz vor der Pause ebenfalls noch den Ausgleich auf dem Schläger, verzog jedoch knapp.

Im Schlussabschnitt schwanden dann auf beiden Seiten die Kräfte und nach einem Shorthander zum 3:1 schien das Spiel gelaufen. Schlickenrieder brachte die Miesbacher aber zwei Minuten vor Schluss in Überzahl noch einmal heran. Zum Punktgewinn, der aufgrund der hervorragenden kämpferischen Vorstellung verdient gewesen wäre, reichte es aber nicht mehr. „Meinen Handyakku habe ich heute vier Mal aufgeladen und wir mussten noch einige Spieler nachmelden. Hut ab vor der Mannschaft, sie hat über 60 Minuten hervorragend gekämpft. Ich bin froh, dass wir vor unseren Fans so ein starkes Spiel abgeliefert haben“, resümierte Baindl. „Die U20-Spieler haben ihre Sache hervorragend gemacht.“ ts

VfE Ulm/Neu-Ulm – TEV Miesbach 3:2 (1:1/1:0/1:1) TEV: Ewert (Geratsdorfer) - Meineke, Kögl, Kirsch, Nowak - März, Kuhn, Haltmair, Furch, Hüsken, Schlickenrieder, Pölt. Torfolge: 1:0 (15.) Synek (Anwander, Podesva), 1:1 (16.) Furch (Schlickenrieder), 2:1 (26.) Podesva (Synek, Klingler), 3:1 (56.) Jäger (Podesva) 4-5 SH, 3:2 (59.) Schlickenrieder (Furch) 5-4 PP. Strafen: VfE 14 - TEV 8. Zuschauer: 563.