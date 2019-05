TEV verlängert mit drei Spielern

Weitere Gespräche laufen

von Thomas Spiesl schließen

Die Personalplanungen beim Eishockey-Bayernligisten TEV Miesbach schreiten voran. Nun wurden die Verträge von drei Spielern verlängert.

Miesbach – Die Eishockey-Spieler des TEV Miesbach befinden sich in der Sommerpause. Im Hintergrund aber treffen die Verantwortlichen schon Vorbereitungen für die nächste Bayernliga-Saison, die Anfang Oktober beginnt. So haben nun neben den beiden Tschechen Bohumil Slavicek und Filip Kokoska auch drei Eigengewächse ihre Verträge um jeweils ein weiteres Jahr verlängert.

Mit Sebastian Deml bleibt der Rekordspieler des TEV an Bord. Der 34-Jährige, der vergangene Saison vom Center zum Verteidiger umgeschult wurde, geht damit in seine 17. Saison für die Miesbacher. 607 Spiele hat Deml bereits im rot-weißen Trikot absolviert. „Er ist eine Stütze und mein verlängerter Arm in der Mannschaft“, sagt Trainer Peter Kathan. Auch der Kapitän bleibt: Florian Feuerreiter übernahm vor einem Jahr dieses Amt. Für den 26-Jährigen beginnt im Oktober die siebte Saison in Miesbach. „Er ist ein Vorbild und ein Glücksfall für jeden Trainer“, sagt Kathan über den Angreifer. Für seinen jüngeren Bruder Felix geht es ebenfalls ins siebte Jahr, beide haben bereits über 200 Spieler für die Miesbacher absolviert. „Felix hat in der Verzahnungsrunde meistens in der Top-Reihe gespielt“, sagt der Coach. „Er hat alle Voraussetzungen und wird bestimmt wieder eine erfolgreiche Saison spielen.“

Dem gegenüber steht mit Valentin Hein ein Abgang. Der 21-jährige Stürmer hat im Saisonendspurt keinen Stammplatz ergattert und wird sich fortan voll auf seine Ausbildung konzentrieren. Mit einer Reihe von weiteren Spielern des letztjährigen Kaders befinden sich die Verantwortlichen um den Zweiten Vorsitzenden Stefan Moser noch in Gesprächen. Zudem stehen die Miesbacher in Kontakt mit zwei potenziellen Neuzugängen. „Wir haben leider zwei Absagen bekommen“, sagt Kathan. „Aber bei zwei anderen Kandidaten sind wir optimistisch.“ Weitere Entscheidungen sollen am Sonntag, 5. Mai, bei der Saisonabschlussfeier bekannt gegeben werden.

ts