TEV‘s tschechische Tormaschine läuft

Erneut machen die Tschechen den Unterschied: Bohumil Slavicek und Filip Kokoska sorgen für den Heimsieg des TEV Miesbach über den EC Bad Kissingen.

Miesbach – Der TEV Miesbach hat nach der Niederlage beim EV Füssen am Sonntag mit einem 5:2-Heimsieg gegen den EC Bad Kissingen den zweiten Tabellenplatz in der Eishockey-Verzahnungsrunde zwischen Bayernliga und Oberliga wieder gefestigt. Gelingt es, diesen Rang zu verteidigen, hätte der TEV in der nächsten Saison einen Platz in der Oberliga Süd sicher.

Trotz des Heimsiegs war Trainer Peter Kathan nicht zufrieden. „In den letzten beiden Dritteln hatte Bad Kissingen mehr Schüsse als wir“, sagte der TEV-Coach. Den Unterschied machten einmal mehr Miesbachs Ausländer Bohumil Slavicek und Filip Kokoska. Letzterer glänzte erneut als Vorbereiter, Slavicek nutzte seine Chancen eiskalt und erzielt einen Hattrick, sodass erneut Caps und Mützen auf die Eisfläche segelten.

Gegen den EC Bad Kissingen – der eine sechseinhalbstündige Anreise hinter sich hatte – erwischten die Miesbacher den perfekten Start. Im ersten Überzahlspiel traf Slavicek nach einem sehenswerten Spielzug zum 1:0. Wenig später wurde Nico Fissekis bei einem Break von hinten gelegt. Den fälligen Penalty verwandelte er selbst und traf sicher unter die Querlatte. Dann aber ließen auch die Gäste, denen die Miesbacher in der Hauptrunde noch zwei Mal unterlegen waren, ihre Klasse aufblitzen. Beim ersten nennenswerten Angriff hatte Keeper Timon Ewert, der über 60 Minuten fehlerfrei blieb, keine Chance.

Im zweiten Drittel war das Match ausgeglichener. Das 3:1 fiel etwas kurios: Sebastian Deml, der kurzfristig für Christian Czaika als Stürmer einspringen musste, traf mit einem Rückhandschuss. Die Entscheidung besorgten dann die beiden Tschechen. Nach einem Puckgewinn in Unterzahl legte Kokoska quer, und Slavicek verwandelte. Ähnlich fiel auch das 5:1. Kokoska legte auf, Slavicek vollstreckte. Damit war die Vorentscheidung gefallen. Bad Kissingen versuchte im Schlussdrittel zwar noch einmal alles, kam aber nur noch zum Anschlusstreffer zum 2:5-Endstand.

„Bad Kissingen hat gut gespielt, aber wir haben uns super gewehrt“, sagte Kathan. „Man hat auch wieder gesehen, dass unsere Ausländer in Unterzahl sehr stark sind.“ Insgesamt 14 Mal trafen die Miesbacher in dieser Saison bereits mit einem Mann weniger auf dem Eis, was absoluter Liga-Spitzenwert ist.

Dies könnte auch am kommenden Wochenende hilfreich sein, wenn die beiden Top-Spiele gegen den Tabellenführer SC Riessersee warten. Da der EHC München aufgrund der Länderspielpause in der DEL spielfrei ist, kann der SCR theoretisch auf alle Förderlizenzspieler zurückgreifen. „Was gibt es Schöneres, als gegen solche Spieler zu spielen, die man sonst nur im Fernsehen sieht?“, sagte Kathan. Außer Torhüter Kevin Reich und Stürmer Jakob Mayenschein dürften dies jedoch keine sein. Riessersee wird nicht mit einer DEL-Mannschaft in Miesbach antreten. „Dennoch werden die Zuschauer ihr Kommen nicht bereuen“, versprach Kathan bereits. Schließlich haben die TEV-Cracks nichts zu verlieren und derzeit einen Lauf, wie schon lange nicht mehr.

TEV Miesbach - EC Bad Kissingen 5:2 (2:1/3:0/0:1)

TEV Miesbach: Ewert (Geratsdorfer) – Bacher, Herden, Lidl, Mechel, Gottwald, Schenkel, Stiebinger – Deml, Grabmaier, Hein, Meineke, Fe. Feuerreiter, Amann, Gaschke, Höck, Kokoska, Fl. Feuerreiter, Slavicek, Fissekis.

Tore: 1:0 (4.) Slavicek (Stiebinger, Kokoska) 5-4 PP, 2:0 (5.) Fissekis PEN, 2:1 (15.) Filonk (Nemirovsky), 3:1 (32.) Deml (Fissekis, Stiebinger), 4:1 (36.) Slavicek (Kokoska, Mechel) 4-5 SH, 5:1 (39.) Slavicek (Kokoska, Gaschke), 5:2 (42.) Cypas (Eirenschmalz).

Strafen: TEV 6 + 10 Minuten gegen Deml – ECK 6.

Zuschauer: 220.