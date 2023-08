Eishockey Bayernliga: TEV unterliegt im ersten Testspiel - „Das war okay von uns“

Harmonierte gut: Thomas März (am Puck, Archivbild) mit Michael Grabmaier und Florian Feuerreiter. © Archiv CS

Langweilig wurde den vereinzelten Zuschauern beim kurzfristig angesetzten ersten Vorbereitungsspiel des TEV Miesbach nicht. Am Samstag waren die Kreisstädter beim DNL-Team des ESV Kaufbeuren zu Gast und mussten sich am Ende, wie berichtet, mit 6:8 geschlagen geben.

Miesbach – Trainer Zdenek Travnicek reiste mit drei Reihen an, der dritte Block bestand ausschließlich aus Spielern der U17 und der U20. Die jungen Cracks konnten Erfahrungen im Herrenbereich sammeln, und vor allem Stefan Kuhn, der dieses Mal als Verteidiger zum Einsatz kam, wusste zu gefallen. So steuerte er auch einen Assist zum zweiten Miesbacher Tor bei. „Das erste Drittel war sehr schnell. Auf beiden Seiten waren alle hoch motiviert, und jeder wollte sich zeigen“, berichtet Travnicek. 1:0 stand es nach 20 Minuten für die Hausherren. Auch im zweiten Durchgang ging es hin und her, und die Miesbacher konnten durch Treffer von Thomas März und Michael Grabmaier ausgleichen.

Die Zeit zwischen den Pfosten teilten sich Timon Ewert und Felix Mühldorfer. Im letzten Drittel entwickelte sich dann ein wahres Scheibenschießen. 20 Minuten und zehn Tore später siegten die Hausherren mit 8:6. Am Ende war der Sieg der Hausherren nicht unverdient. Diese stehen allerdings bereits seit Anfang August auf dem Eis und absolvierten schon ihr viertes Testspiel.

Junge Spieler „gut mitgehalten“

Den Miesbachern fehlte nach nur fünf Einheiten auf dem Eis noch in manchen Szenen die Abstimmung. Dennoch konnten die TEVler wichtige Erfahrungen mit nach Hause nehmen. „Wir haben einige Erkenntnisse gesammelt und noch viel Arbeit vor uns. Das ist aber zu diesem frühen Zeitpunkt normal“, resümierte Travnicek. „Die jungen Spieler haben gut mitgehalten.“

Vor allem die zweite Miesbacher Reihe mit Thomas März, Michael Grabmaier und Florian Feuerreiter harmonierte bereits richtig gut und erzielte auch vier der sechs TEV-Treffer. Auf das Resultat legt Travnicek ohnehin keinen allzu großen Wert, zumal die Hausherren mit vier Reihen das deutlich breitere Line Up hatten. „Man darf das Spiel natürlich nicht überbewerten, aber wir haben gut mitgehalten und sind viel gelaufen“, erklärt der Trainer. Er erinnert daran, dass es sich um das erste Spiel gehandelt habe – „wir waren noch nicht oft auf dem Eis“. Daher sei das Ergebnis nicht so wichtig. „Das Tempo war hoch, und von der Kondition her war das schon okay von uns.“ THOMAS SPIESL

ESV Kaufbeuren DNL – TEV Miesbach 8:6 (1:0/1:2/6:4)

TEV: Ewert (31. Mühldorfer) - Dietrich/Deml, Mühlpointner/ Kirsch, Kuhn/ Stanke - Endress/ Ehliz/Spielvogel, März/Fl. Feuerreiter/Grabmaier, Estner/Schlickenrieder/Lammel.

Tore: 1:0 (10.) Wiesler (Farkas, Peukert), 1:1 (29.) März (Grabmaier), 2:1 (33.) Lieske (Wiesler), 2:2 (34.) Grabmaier (März, Kuhn), 3:2 (44.) Zemnickis PEN, 4:2 (48.) Kaaz (Zemnickis, Stöhr), 4:3 (50.) Endress (Deml, Ehliz), 5:3 (50.) Diebolder (Kinzel, Herbrik), 6:3 (52.) Peukert (Kinzel, Farkas) 5-4 PP, 7:3 (53.) Farkas (Kinzel, Peukert), 7:4 (53.) März (Kirsch, Fl. Feuerreiter), 8:4 (55.) Diebolder (Herbrik, Peukert), 8:5 (57.) März (Fl. Feuerreiter, Grabmaier), 8:6 (59.) Endress (Ehliz, Grabmaier) 5-4 PP.

Strafen: ESV 12 - TEV 8.