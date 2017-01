Beim TEV muss die Defensive funktionieren

Eishockey: Bayernliga Zwischenrunde

Miesbach – Der TEV Miesbach erwartet am Sonntag den offensivstarken TSV Erding. Dabei gibt Markus Kankaanranta seine Heimpremiere.

Der TSV Erding ist für den TEV Miesbach so etwas wie eine Wundertüte. Zwei Mal trafen beide Teams in der abgelaufenen Bayernliga-Saison aufeinander und zwei Mal gab es vollkommen unterschiedliche Resultate. Einem 4:2-Sieg zu Hause folgte Anfang Dezember eine 2:7-Packung für die Kreisstädter. „Zu Hause ist Erding schlagbar“, sagt Miesbachs Coach Simon Steiner über den Tabellenzweiten der Bayernliga-Saison. „Aber dafür muss die Defensive funktionieren.“

Darauf soll also das Augenmerk am Sonntag vornehmlich liegen. Oder wie es Steiner konkretisiert: Hinten sicher stehen und „die Gegenstöße müssen in Zählbares umgemünzt werden.“ Damit dieser Plan erfolgreich sein kann, wird auch viel von Schlussmann Timon Ewert abhängen. „Er hat zu Beginn der Saison gezeigt, dass er sehr wertvoll ist für die Mannschaft“, betont Miesbachs Übungsleiter. „Ich gehe davon aus, dass er jetzt wieder zu seiner alten Form zurückfindet.“ Im Training unter der Woche sei er jedenfalls „richtig heiß“ gewesen.

Richtig heiß dürfte mit Sicherheit aber auch Erdings Sturm sein. Mit 160 Treffern aus 26 Spielen sind die Gladiators das Offensivfeuerwerk der Bayernliga gewesen. Noch dazu befindet sich mit Daniel Krzizok (65 Scorerpunkte) der Topscorer in ihren Reihen. „Wir müssen defensiv gut stehen und wenig Tormöglichkeiten zulassen“, fordert Steiner. In der Erdinger-Abwehrarbeit hat Miesbachs Coach aber durchaus Schwächen festgestellt. „Sie kriegen schon auch Tore“, meint der 31-Jährige. Vielleicht kann dafür ja auch Neuzugang Markus Kankaanranta sorgen, der wohl auch wieder in der zweiten Sturmreihe neben Sebastian Deml und Andreas Baumer ran darf.

Tore werden selbstverständlich wichtig sein, um die ersehnten Playoffs zu erreichen. „Dafür müssen wir mindestens vier Siege einfahren“, meint Steiner. „Prinzipiell gibt es in der Zwischenrunde aber ohnehin keine leichten Gegner mehr“, sagt er und fügt an: „Vom Papier ist Buchloe am schwächsten. Aber die anderen vier Teams sind alles schwere Gegner.“ Daher wäre also umso wichtiger, wenn der Heimauftakt zur Zwischenrunde mit einem Sieg gegen die Wundertüte Erding gleich gelingen würde.

Markus Eham