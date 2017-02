TEV beim Team der Stunde

Erfolgreiches Wochenende: An den vergangenen beiden Spiele holte der TEV Miesbach vier Punkte. Um in die Playoffs einzuziehen, sind nun gege n Landsberg weitere Zähler nötig.

Eishockey: Bayernliga Zwischenrunde

Der TEV Miesbach muss am Freitag zum Tabellenführer HC Landsberg. Personell hat sich die Lage beim Team von Simon Steiner etwas entspannt.

Miesbach – Der HC Landsberg ist so etwas wie das Team der Stunde. Nach vier Spielen in der Zwischenrunde stehen die Lechstädter mit neun Zählern an der Spitze. Etwas überraschend, schließlich blieben die River Kings über weite Strecken der Bayernliga-Vorrunde doch hinter den eigenen Erwartungen zurück, ehe am Ende ein sechster Rang zu Buche stand. „Sie waren immer der Favorit in der Bayernliga“, meint Miesbachs Trainer Simon Steiner vor dem Aufeinandertreffen mit den Landsbergern Am Freitagabend. „Jetzt zeigen sie langsam das, was sie können.“

Der 31-jährige Trainer der Miesbach weiß die schwache Landsberger Vorrunde richtig einzuordnen. „Sie hatten über die Saison gesehen viele Verletzte und zahlreiche neue Spieler“, erklärt Steiner. Dieser Prozess hätte daher Zeit gebraucht. Für seine Mannschaft dürfte unterdessen nicht nur das Auswärtsspiel am Freitag, sondern auch der Heimauftritt am Sonntag – ebenfalls gegen den HC Landsberg – richtungsweisend sein. „Es wird eine kleine Vorentscheidung sein“, betont Steiner und fügt an: „Wo unsere Reise hingehen wird.“ Denn klar ist: Trotz des starken Vorwochenendes mit vier Punkten braucht der TEV Miesbach dringend Zähler. „Das Ziel muss es sein, dass wir in diesen zwei Spielen mindestens drei Punkte holen.“

Pünktlich dafür hat sich der personelle Engpass bei den Miesbachern etwas entspannt. So kehren Stephan Stiebinger und Stephan Englbrecht, die beide am vergangenen Wochenende noch kurzfristig krankheitsbedingt ausgefallen waren, in den Kader zurück. Zudem ist Felix Feuerreiter wieder fit.

Beim bisherigen Pechvogel Markus Kankaanranta wird es für die Partie am Freitag eng. „Er hat immer noch Schmerzen“, berichtet Steiner. „Die Chancen stehen 50 zu 50.“ Während der Woche musste der Finne das Training jedenfalls erneut wegen starker Schmerzen am lädierten Sprunggelenk abbrechen. „Er muss selber entscheiden, ob er fit genug ist, um zu spielen“, meint Steiner. Stürmer Christian Heller, der in der Partie gegen dem ESV Buchloe noch mit einem Cut vom Eis musste, ist dagegen wieder mit dabei.

Das wird auch notwendig sein, um aus Landsberg den einen anderen Punkt entführen zu können. Klar ist aber, dass wir „weniger Fehler machen sollten als gegen Buchloe“, meint Steiner. „Aber wir haben aus diesem Spiel gelernt.“ Es ist Zeit, diese Erkenntnisse gegen das Team der Stunde anzuwenden.

Markus Eham