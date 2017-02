TEV denkt von Spiel zu Spiel 

Eishockey: Bayernliga Zwischenrunde

Der TEV Miesbach will am Sonntag im Rückspiel zu Hause gegen HC Landsberg punkten. Auf die Defensive kommt viel Arbeit zu, die Gäste sind torgefährlich.

Miesbach – Es ist gewissermaßen das Rückspiel. Bereits am Freitag waren der TEV Miesbach und der HC Landsberg in der Zwischenrunde erstmals aufeinandergetroffen (das Ergebnis stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest). Nun kommt es am Sonntag zum zweiten Vergleich binnen zweier Tage – dieses Mal in der Miesbacher Eishalle. „Jetzt denken wir noch nur noch von Spiel zu Spiel“, betont TEV-Coach Simon Steiner und fügt an, „dass wir dann unbedingt das Maximum herausholen wollen.“

Immerhin haben die Miesbacher gute Erinnerungen an den Heimauftritt gegen die Lechstädter. In der Bayernliga-Vorrunde siegte der TEV klar und souverän mit 5:2. Ein Fingerzeig für die Partie am Sonntag? „Auf keinen Fall“, stellt Steiner klar. „Sie hatten damals eine ziemliche Grippewelle und sind dadurch nur mit 13 Spielern angetreten.“ Daher hätte das damalige Resultat nur geringen Wert, zumal gerade zum Ende der Partie die Kräfte bei den Landsbergern geschwunden wären.

Zu ihrer besten Form finden derzeit jedenfalls Landsbergs Parade-Spieler. Darunter der frühere Zweitliga-Angreifer Daniel Menge mit zehn Punkten, Marcel Juhasz (acht Zähler) oder aber Cody Freeman (sieben Punkte), die allesamt in den vier Partien vor diesem Wochenende ihre Torgefährlichkeit eindrucksvoll unter Beweis stellten. Es dürfte also einiges an Arbeit auf die Miesbacher Defensive zukommen.

Groß dürfte der Überraschungseffekt bei zwei Partien zwischen beiden Teams in so kurzer Zeit ohnehin nicht mehr sein. „Der war am Freitag größer“, sagt Steiner. Am Sonntag dürften also schon Kleinigkeiten entscheiden – wie in einer echten Playoff-Partie eben. Aber vielleicht könnte ja Markus Kankaanranta für den kleinen Überraschungseffekt sorgen, der nach überstandener Verletzung am Sonntag wieder auflaufen könnte. „Wir müssen abwarten“, sagt Steiner. Doch auch ohne ihn gilt: „Von Spiel zu Spiel denken“, wie auch hier Steiner beinahe Mantra-artig wiederholt. Auch das erinnert an eine echte, wenn auch kleine, Playoff-Serie.

Markus Eham