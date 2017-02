TEV ohne Schützenhilfe in den Playoffs

Eishockey: Bayernliga Zwischenrunde

Der TEV Miesbach gewinnt die letzte Partie in der Eishockey-Zwischenrunde und steht somit in den Playoffs. Das erste Viertelfinal-Spiel steigt am Freitag beim Höchstadter EC.

Miesbach – Der TEV Miesbach steht im Playoff-Viertelfinale und trifft am Freitag, 24. Februar, zum ersten Mal auf den Höchstadter EC. Der Sieger des Viertelfinales ist für die nächste Oberliga-Saison qualifiziert.

Am letzten Spieltag der Zwischenrunde brauchten die Kreisstädter beim ESV Buchloe noch einen Punkt, um sicher als Vierter festzustehen. So war jedenfalls die Ausgangslage. Konkurrent TSV Erding empfing den HC Landsberg. Da Erding mit 2:6 unterlag, hätten sich die Miesbacher letztlich auch eine Niederlage erlauben können. Der TEV verließ sich jedoch nicht auf die Schützenhilfe, sondern siegte in Buchloe mit 3:2 nach Verlängerung.

Die Zuschauer bekamen kein sonderlich gutes Spiel zu sehen. Man merkte den Gästen die Nervosität an, und auch die Hausherren waren nicht mit dem letzten Willen zu Gange, da sie bereits vor dem Spiel ausgeschieden waren. „Das war Sommer-Eishockey ohne System und Plan und mit viel Gehacke“, schimpft TEV-Trainer Simon Steiner. „Aber das Wichtigste ist, es hat gereicht. Jetzt gilt es, das Spiel abzuhaken und die ganze Konzentration auf Freitag zu richten.“

Die Miesbacher mussten kurzfristig auf Kapitän Peter Kathan verzichten und hatten dennoch die erste Chance zur Führung. Tom-Patric Kimmel scheiterte nur knapp. Dann übernahm Buchloe das Kommando und hatte im ersten Durchgang die besseren Chancen. Der TEV fand nicht zu seinem Spiel und geriet nach acht Minuten durch einen guten Spielzug des ESV ins Hintertreffen. TEV-Keeper Timon Ewert, der nach überstandener Erkältung wieder zwischen den Pfosten stand, war chancenlos. Christian Heller hatte den Ausgleich auf dem Schläger, doch das Tor machten wieder die Gastgeber: Die Miesbacher verloren die Scheibe in der neutralen Zone, und Buchloe spielte den Konter erneut stark aus. Der Anschlusstreffer für den TEV fiel zum psychologisch richtigen Zeitpunkt gut 20 Sekunden vor der Pause: Stefan Mechel traf in Überzahl per Schlenzer von der Blauen Linie.

Im zweiten Durchgang spielten die Miesbacher etwas besser, Buchloe verlegte sich aufs Kontern. Mitte des Abschnitts vergab der ESV einen Penalty kläglich – zwei Minuten später scheiterte aber auch Jan Trojan per Penalty an Buchloes Keeper. Der Ausgleich fiel jedoch wenig später. Nach starker Vorarbeit von Sebastian Deml traf Stefano Rizzo zum 2:2.

Im letzten Drittel passierte nicht mehr viel. Einziger Aufreger war kurz vor Schluss eine Szene, in der die Schiedsrichter einen Treffer von Buchloe nicht anerkannten – sie hatten bereits zuvor abgepfiffen. Nach 60 Minuten stand beim Spielstand von 2:2 also der Einzug in die Play-offs für den TEV bereits fest. Dennoch sicherten sich die Kreisstädter noch den Zusatzpunkt. 51 Sekunden waren in der Verlängerung gespielt, als Trojan die Scheibe nach einer starken Einzelaktion im Kreuzeck versenkte.

Um gegen den souveränen Tabellenersten der Zwischenrundengruppe A, den Höchstadter EC, bestehen zu können müssen sich die Kreisstädter nun steigern. Allerdings besteht Grund zur Hoffnung, dass bis Freitag der eine oder andere Verletzte in den Kader zurückkehrt.

Thomas Spiesl

ESV Buchloe – TEV Miesbach n.V. 2:3 (2:1/0:1/0:0/0:1)

TEV Miesbach: Ewert (Albl) – Krumbiegel, Müller, Lidl, Mechel, Frank, Engelbrecht – Kimmel, Deml, Fissekis, Fe. Feuerreiter, Rizzo, Gaschke, Trojan, Heller, Fl. Feuerreiter, Stumböck. Tore: 1:0 (8.) Krafczyk (Vaitl), 2:0 (18.) Weigant (Vycichlo, Hofer), 2:1 (20.) Mechel (Kimmel, Trojan) 5-4 PP, 2:2 (38.) Rizzo (Deml, Frank), 2:3 (61.) Trojan (Müller). Strafen: ESV 8 – TEV 4 + 10 Minuten gegen Gaschke. Zuschauer: 265.