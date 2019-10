Erste Niederlage für TEV Miesbach

Gestolpert ist der TEV Miesbach (in Weiß) beim TSV Peißenberg. Das Team von Trainer Peter Katha n war arg ersatzgeschwächt und beendete die Partie mit nur 13 Mann.

Am sechsten Spieltag der Bayernliga war es soweit: Der TEV Miesbach kassiert die erste Niederlage nach regulärer Spielzeit.

Miesbach – Jetzt hat es auch den TEV Miesbach erwischt: Am sechsten Spieltag kassierten die Kreisstädter die erste Niederlage in der Eishockey-Bayernliga nach regulärer Spielzeit. Beim TSV Peißenberg mussten sich die Landkreis-Cracks mit 1:4 geschlagen geben, nachdem sie noch am Freitag einen überzeugenden Heimsieg gegen den EC Pfaffenhofen gefeiert hatten (wir berichteten). Letztlich waren die zahlreichen Ausfälle nicht mehr zu kompensieren.

TEV Miesbachs Top-Scorer Bohumil Slavicek hilft als Verteidiger aus

In Peißenberg musste sogar Top-Scorer Bohumil Slavicek als Verteidiger aushelfen, nachdem sich mit Beppo Frank und Sebastian Deml zwei weitere Defensive krank gemeldet hatten, und während des Spiels noch Stefan Mechel verletzt vom Eis musste. Dafür stellte sich Nico Fissekis in den Dienst der Mannschaft und lief trotz seiner Gesichtsverletzung auf. Insgesamt 16 Feldspieler – darunter nur vier gelernte Verteidiger – konnte Trainer Peter Kathan somit aufbieten. Dies war letztlich zu wenig, um gegen die starken Peißenberger zu bestehen. „In den ersten beiden Dritteln waren wir nicht so stark, da war Peißenberg die bessere Mannschaft“, erklärt Kathan. „Wir mussten uns nach den vielen Umstellungen erst finden.“

TEV Miesbach kämpft sich nochmals heran

Nach einem torlosen ersten Durchgang legten die Hausherren im zweiten Abschnitt zwei Treffer vor. Nach dem 3:0 im letzten Drittel war die Entscheidung eigentlich gefallen, doch die Miesbacher gaben noch nicht auf. Filip Kokoska brachte den TEV durch einen Überzahltreffer noch einmal heran, doch durch ein Empty Net Goal war das Spiel dann endgültig entschieden. „Wir waren sehr ersatzgeschwächt, haben aber trotzdem eine gute Mannschaft aufs Eis geschickt“, meint Kathan. „Die Verteidigung war allerdings sehr jung. Im letzten Drittel haben wir noch einmal Druck gemacht, aber es hat nicht sollen sein.“

Schwerwiegender als die Niederlage sind jedoch die weiteren Ausfälle: Neben Mechel musste auch Felix Feuerreiter aufgrund einer Verletzung vorzeitig in die Kabine. Somit beendete der TEV das Spiel mit nur 13 Feldspielern. „Das war am Ende eine Kraftsache, die uns vielleicht auch das Spiel gekostet hat“, meint der Coach. „Einsatz und Kampfbereitschaft waren trotzdem da, nur das Ergebnis war nicht zufriedenstellend.“

Trotz der Niederlage liegen die Kreisstädter nach dem dritten Wochenende der Vorrunde im Soll und stehen auf dem dritten Tabellenplatz. Da aber nur sechs Teams den Einzug in die Zwischenrunde schaffen, hofft Kathan, dass die angeschlagenen Cracks schnell zurückkommen, denn die Tabelle ist eng.

TSV Peißenberg - TEV Miesbach 4:1 (0:0/2:0/2:1)

TEV Miesbach: Geratsdorfer (Ewert) – Bacher, Mechel, Gottwald, Nowak – Czaika, Hüsken, Grabmaier, Meineke, Höck, Fe. Feuerreiter, Amann, Kokoska, Fl. Feuerreiter, Frosch, Slavicek, Fissekis.

Tore: 1:0 (22.) Höfler (Malzatzki, Novacek) 5-4 PP, 2:0 (26.) Estermaier (Andrä), 3:0 (50.) Malzatzki (Novacek, Höfler), 3:1 (57.) Kokoska (Hüsken, Grabmaier) 5-4 PP, 4:1 (60.) Hörndl ENG 4-5 SH.

Strafen: TSV 14 + 10 Minuten gegen Ebentheuer – TEV 12.

Zuschauer: 495.