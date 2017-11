Derby-Pleite und Sieg bei Regenschlacht für SG 1b

Eishockey: Landesliga Gruppe 2

von Thomas Spiesl schließen

Die Spielgemeinschaft des TSV Schliersee/TEV Miesbach 1b verliert in Aibling und gewinnt in Trostberg. Trainer Simon Steiner bemängelt die Chancenverwertung.

Miesbach/Schliersee – Die Spielgemeinschaft TSV Schliersee/TEV Miesbach 1b hat ein durchwachsenes Wochenende hinter sich. Am Freitag musste sie sich beim EHC Bad Aibling mit 2:5 geschlagen geben. Dafür gab es am Sonntag einen 4:1-Auswärtssieg in Trostberg. Dennoch eigentlich zu wenig, will die SG den fünften Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Relegation zur Bayernliga berechtigt, erreichen.

Beim Derby in Bad Aibling mussten sich die Gäste geschlagen geben. „Es ist einfach frustrierend“, sagt Trainer Simon Steiner. „Wir waren wieder die bessere Mannschaft, haben aber vorne erneut viele hundertprozentige Chancen liegen lassen. Und hinten kassieren wir die Gegentore viel zu einfach.“ In der Tat hatten die Gäste deutlich mehr von der Partie, das zeigt die Schussbilanz von 44:23 zugunsten der SG. „Es ist jedes Wochenende dasselbe Lied. Der Einsatz hat bei allen gepasst, aber der Aufwand stimmt einfach mit dem Ertrag nicht zusammen.“

Nach einem torlosen ersten Abschnitt gingen die Gäste durch einen Überzahltreffer von Kapitän Sebastian Höck in Führung. Bad Aibling glich aber postwendend aus und zog dann mit einem Doppelschlag Mitte des zweiten Abschnitts auf 3:1 davon. Durch einen Shorthander von Marcus Findewirth keimte bei der SG wieder Hoffnung auf. Im Schlussabschnitt bestraften die Hausherren mit zwei weiteren Toren die vergebenen Chancen der SG.

Eine wahre Regenschlacht bekamen die Zuschauer dann am Sonntag in Trostberg zu sehen. Im offenen Stadion stand das Wasser auf dem Eis, und das Spiel begann verspätet. Die Hausherren fanden sich zu Beginn auf dem weichen Untergrund besser zurecht, doch die Spielgemeinschaft biss sich in die Partie und führte zur ersten Pause mit 2:1.

Spielerische Höhepunkte waren auch in den verbleibenden 40 Minuten eine Seltenheit. Dank zweier weiterer Treffer der Gäste geriet der Sieg jedoch nicht mehr in Gefahr. „Die Leistung darf man nicht überbewerten“, betont Steiner. „Aber in ein paar Wochen fragt keiner mehr danach, wie der Sieg zustande gekommen ist.“

EHC Bad Aibling – SG 1b 5:3 (0:0/3:2/2:0)

SG: Albl – F. Meineke, Walleitner, Pfaff, Stauffert, Taffel, Kirsch – Schäffler, M. Meineke, Walter, Galler, Findewirth, Höck, Pfeiffer, Matha, Hulm. Tore: 0:1 (22.) Höck (Findewirth, Pfaff) 5-4 PP, 1:1 (23.) Obergschwendtner (Neumaier, Brunner), 2:1 (30.) Flach (Brunner, Lukats), 3:1 (34.) Ahrens (Flach, Spohn) 5-4 PP, 3:2 (35.) Findewirth 4-5 SH, 4:2 (53.) Herden (Stuffler, Tarkusch), 5:2 (57.) Ahrens (Herden).

Trostberg – SG 1b 1:4 (1:2/0:1/0:1)

SG: Albl – Krumbiegel, Walleitner, Pfaff, Stauffert, Taffel – Schäffler, Walter, Galler, Findewirth, Willibald, Höck, Matha, Hulm, Stumböck. Tore: 1:0 (2.) Binias (Feldner, Kimpel) 5-4 PP; 1:1 (8.) Pfaff (Galler) 5-4 PP; 1:2 (15.) Matha (Findewirth, Galler); 1:3 (23.) Schäffler (Höck, Walter); 1:4 (52.) Findewirth (Stumböck, Pfaff) 5-4 PP.