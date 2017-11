Erneute Lektion für TEV Miesbach

Bemüht, aber doch zu wenig: Der TEV Miesbach (in Rot) verliert auch gegen den ECDC Memmingen. foto:

3:6-Heimpleite gegen ECDC Memmingen

von Markus Eham schließen

Wieder nichts: Auch dem ECDC Memmingen unterliegt der TEV Miesbach. Weiter geht es bereits am Freitag, dann steht das Auswärtsspiel beim Deggendorfer SC an.

Miesbach – Es ist erneut eine bittere Lektion gewesen. Nämlich, dass man sich als Neuling in der Eishockey-Oberliga keine, wirklich gar keine Verschnaufpause während der 60 Minuten auf dem Eis erlauben darf. Das ernüchternde Ergebnis: Eine 3:6-Heimniederlage für den TEV Miesbach gegen Mitaufsteiger ECDC Memmingen. „Wir haben die Partie ganz klar im zweiten Drittel verloren“, meint TEV-Coach Markus Wieland. Seine Mannschaft hätte „in diesen zwanzig Minuten sehr unkonzentriert“ agiert. Zu lange, um als Sieger vom Eis zu gehen.

Dabei hatten die Miesbacher aus zweierlei Gründen eine deutlich bessere Ausgangsposition inne als noch zuletzt. Einerseits, weil mit Michael Grabmaier, Timo Gams, Constantin Ontl und Marinus Reiter gleich vier Akteure vom Kooperationspartner, den Tölzer Löwen, den Kader verstärkten. Andererseits, weil sich der TEV offensichtlich bemühte, den Schwung aus dem starken Auftritt gegen Rosenheim vom Sonntag in das Heimspiel am Mittwochabend mitzunehmen. „Ich finde, dass wir im ersten Abschnitt klar die bessere Mannschaft waren“, urteilt Wieland. Sein Team übte mächtig Druck aus und kam immer wieder zu guten Gelegenheiten. Der Höhepunkt: Die zwischenzeitliche 1:0-Führung durch Rückkehrer Tom-Patric Kimmel, der einen Abpraller aus kurzer Distanz ins Kreuzeck hämmerte.

Zur Pausenführung reichte es aber nicht. Unmittelbar vor Drittelende kam Memmingens Routinier Jan Benda in eigener Überzahl an die Scheibe und schlenzte den Puck von der blauen Linie gekonnt unter die Querlatte zum Ausgleich. Gleichzeitig sollte dies der Startschuss für einen furiosen Mittelabschnitt der Gäste sein. „Dann haben wir einfach nicht mehr das gespielt, was wir spielen wollten“, ärgert sich Wieland. „Es hat die Bereitschaft gefehlt.“ Und Memmingen nutzte das gnadenlos aus. Zuerst sorgte Martin Jainz kurz nach der ersten Pause für die Gäste-Führung, ehe dann Dominik Piskor mit einem sehenswerten Solo, bei dem er nahezu die komplette Miesbacher Hintermannschaft düpierte, auf 3:1 erhöhte. „Wir dürfen uns keine fünf Minuten zurücklehnen und müssen lernen, das Maximum zu geben“, betont Miesbachs Trainer.

Auch wenn Christopher Stemke wenig später im Powerplay mit einem Schlenzer in die kurze Ecke zumindest den 2:3-Anschluss herstellte, währte die Hoffnung nur kurz. Denn: Memmingen war einfach das reifere Team. Rund drei Minuten vor der zweiten Pause stellte Memmingens Patrik Beck den alten Abstand wieder her.

Danach riskierten die Kreisstädter noch einmal viel. Wieland stellte auf drei Reihen um. „Da hat vielleicht auch ein wenig das Glück gefehlt“, meint der TEV-Coach. Spätestens Memmingens 5:2 aus der 43. Minute bedeute dann die Vorentscheidung. Die Schlussphase wurde dennoch noch einmal hektisch. Sechs Minuten vor dem Ende verkürzte die Leihgabe aus Bad Tölz, Gams, auf 3:5, Miesbach nahm Keeper Anian Geratsdorfer vom Eis und Memmingens Antti-Jussi Miettinen traf wenig später ins leere Tor zum 3:6-Endstand.

Viel Zeit, um die Niederlage zu verarbeiten, bleibt nicht. Schon heute Abend steht das schwere Auswärtsspiel in Deggendorf an. „Die wissen, wie man Eishockey spielt“, sagt Wieland. „Das mussten wir in der Vorbereitung schmerzlich erfahren.“ Damals kam der TEV mit 1:7 unter die Räder.

TEV Miesbach – ECDC Memmingen 3:6 (1:1/1:3/1:2)

TEV Miesbach: Geratsdorfer (Ewert) – Kirschbauer, Lidl, Frank, Kathan, Mechel, M. Reiter – Hall, Stemke, Kimmel, Ontl, Grabmaier, Felix Feuerreiter, Rizzo, Deml, Gams, Florian Feuerreiter, Fissekis, Reiter, Meineke. Tore: 1:0 (07:09) Kimmel (Hall, Stemke), 1:1 (19:04) Benda (Haluza, Beck) 5-4PP, 1:2 (24:11) Jainz (Huhn, Piskor), 1:3 (33:30) Piskor, 2:3 (35:37) Stemke (Reiter, Hall) 5-4PP, 2:4 (37:05) Beck (Haluza, Miettinen), 2:5 (43:01) Haluza (Benda, Beck), 3:5 (54:03) Gams (Grabmaier, Hall), 3:6 (59:12) Miettinen (Beck, Pokovic) ENG. Strafen: TEV 6 – ECDC 6. Zuschauer: 421.