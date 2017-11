Härtetest im Ostallgäu für TEV Miesbach

„Wir dürfen nicht viel zulassen“

von Markus Eham schließen

Der TEV Miesbach muss am Sonntag zum ERC Sonthofen. Trainer Markus Wieland fordert eine starke Defensiv- und Torhüterleistung.

Miesbach – In der vergangenen Spielzeit ist der ERC Sonthofen so etwas wie das Überraschungsteam der Saison gewesen. Als absoluter Außenseiter starteten die Allgäuer einen wahren Playoff-Lauf, der erst im Halbfinale gegen den späteren Aufsteiger, die Tölzer Löwen, endete. „Für mich ist das auch in dieser Saison ein sicherer Playoff-Teilnehmer“, sagt Miesbachs Trainer Markus Wieland. Am Sonntag muss seine Mannschaft in die gefürchtete Eissporthalle nach Sonthofen – beileibe kein leichtes Unterfangen für die Kreisstädter.

Dabei sind die jüngsten Erinnerungen an die Mannen aus dem Ostallgäu durchaus positiv. Immerhin lieferten die TEV-Cracks beim ersten Aufeinandertreffen vor zwei Wochen einen großen Kampf ab und mussten sich erst in der Verlängerung knapp mit 1:2 geschlagen geben. „Ich erwarte am Sonntag aber ein anderes Sonthofen“, sagt Wieland. Der Vorjahrs-Halbfinalist hätte im letzten Spiel vor der Deutschland-Cup-Pause keineswegs sein wahres Potenzial gezeigt. „Es wird eine sehr schwierige Aufgabe für uns werden.“

Insbesondere – so glaubt Wieland – dürfte die Miesbacher Defensive gefordert sein. Dabei verfügen die Sonthofener gar nicht über einen klassischen Topscorer. Teamintern führt Marc Sill die Punkteliste der Allgäuer an, ligaübergreifend spielt er aber nur eine untergeordnete Rolle. „Dennoch dürfen wir nicht viel zulassen“, fordert Miesbachs Übungsleiter. Zudem brauche seine Mannschaft „eine sehr gute Torhüterleistung“, um am Ende erfolgreich zu sein. Geplant ist, dass an diesem Wochenende sowohl Anian Geratsdorfer als auch Timon Ewert jeweils eine Partie zwischen den Pfosten stehen. Wer von beiden bereits am Freitagabend gegen die Selber Wölfe das Miesbacher Tor hüten durfte, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

So dürften die TEV-Cracks die Reise ins Allgäu – mit Ausnahme der Langzeitverletzten – komplett antreten. „Wir müssen mannschaftlich einfach geschlossen auftreten“, fordert Wieland. Es bleibt abzuwarten, ob es den Miesbachern gelingen wird, dem Überraschungsteam aus der Vorsaison erneut ein Bein zu stellen.