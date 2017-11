TEV Miesbach eiskalt erwischt

Hart umkämpft war die Partie zwischen dem TEV Miesbach (in Rot) und den Selber Wölfen.

„Mir gehen solche Entscheidungen langsam auf die Nerven“

von Markus Eham schließen

Der TEV Miesbach unterliegt trotz starker Leistung dem VER Selb. Ein Doppelschlag der Gäste brachte die Entscheidung.

Miesbach – Letztlich ist es ein Doppelschlag gewesen. Ein eiskalter Doppelschlag der Gäste aus Selb Mitte des dritten Drittels, der eine, bis dahin, umkämpfte Oberliga-Partie in der Miesbacher Eishalle entschied. Zunächst erzielte Selbs Neuzugang Ian McDonald das 3:2, ehe Routinier Jared Mudryk rund sechzig Sekunden mit seinem Treffer zum 4:2 mehr als nur die Vorentscheidung herbeiführte. Am Ende unterlag der TEV vor heimischem Publikum mit 2:5.

„Insbesondere das 2:3 hat uns das Genick gebrochen“, meint TEV-Coach Markus Wieland. „Es ist einfach schade, dass wir uns nie belohnen können.“ Aber auch das nötige Quäntchen Glück fehlte seiner Mannschaft in der Partie am Freitagabend. Denn vor allem der erste Selber Führungstreffer zum 2:1 sorgte für hitzige Diskussionen. Der Gegenstand der zahlreichen Beschwerden: Der wuchtige Schuss der Selber Offensive soll Landon Gare per hohen Stock ins Tor abgefälscht worden sein. Die Schiedsrichter berieten sich lange und kamen zur Entscheidung: Tor für Selb. „Mir gehen solche Entscheidungen langsam auf die Nerven“, schimpft Wieland. „Das war ein klarer hoher Stock.“

Der weitere Verlauf der Partie ist bekannt. Dabei hielten die Miesbacher gegen den haushohen Favoriten aus Oberfranken lange sehr gut dagegen. Mehr als das: 28 Sekunden waren gespielt, als Tom-Patric Kimmel die noch schläfrige Selber Defensive überraschte und das frühe 1:0 für die Kreisstädter markierte. „Wir sind super rausgekommen“, bestätigt Wieland. Gewissermaßen ist es der Höhepunkt in einem bärenstarken Miesbacher Anfangsdrittel gewesen. Das einzige Manko: „Wir hätten deutlich mehr Tore machen müssen“, moniert der TEV-Coach. Die beste Chance vergab James Hall, der alleine vor Selbs Keeper Niklas Deske scheiterte.

Klar war aber natürlich auch: Der Favorit aus Selb musste sich gewaltig steigern. Und das tat er ab dem Mittelabschnitt dann auch. Keine Minute war nach der ersten Pause gespielt, als Selbs Gare, die Scheibe aus dem Getümmel heraus über die Torlinie stocherte. Der Auftakt für die wohl stärkste Phase der Gäste. Nur wenig später hämmerte Kyle Piwowarczyk den Puck an den Pfosten. Kurz darauf sorgte der heiß diskutierte Treffer von Gare für die erste Gästeführung.

Doch die TEV- Spieler kämpften sich zurück. Besonders Christopher Stemke, der wie Angreifer Florian Gaschke und Defensivspezialist Max Deichstetter nach einer Verletzungspause sein Comeback feierte. Der US-Amerikaner setzte sich gekonnt gegen zwei Gegenspieler durch und zirkelte die Scheibe anschließend mit einem wuchtigen Handgelenksschuss zum 2:2 unter die Latte. „Das war ein richtiges Gerät“, urteilt Wieland. „Für ihn freut es mich ganz besonders.“ Am Ende reichte es dennoch wieder nicht für einen Punktgewinn.

„Ich denke, dass wir sehr lange auf Augenhöhe gespielt haben“, resümiert der Ex-Nationalspieler. Über weite Strecken der Partie wäre es „ein Auf und Ab gewesen. „Ich habe trotzdem größten Respekt vor meiner Mannschaft, was sie gegen Selb abgeliefert hat.“ In der Schlussphase war es dann der eiskalte Doppelschlag der Gäste, der den TEV Miesbach wieder einmal ohne Zähler dastehen ließ.

TEV Miesbach – VER Selb 2:5 (1:0/1:2/0:3)

TEV Miesbach: Geratsdorfer (Ewert) – Kirschbauer, Lidl, Mechel, Kathan, Deichstetter, Frank, Kristic – Hall, Stemke, Kimmel, Deml, Gams, Felix Feuerreiter, Rizzo, Florian Feuerreiter, Meineke, Fissekis, J. Reiter, Gaschke. Tore: 1:0 (00:28) Kimmel (Hall, Fissekis), 1:1 (20:52) Gare (McDonald, Müller), 1:2 (30:31) Gare, 2:2 (36:12) Stemke (Gams), 2:3 McDonald (Gare, Müller) 5-4PP, 2:4 (49:59) Mudryk (Geisberger), 2:5 (58:51) Geisberger (Mudryk, Hördler) 5-4PP. Strafen: TEV 13 + 20 (Spieldauer Lidl) – VER: 4. Zuschauer: 425.