TEV Miesbach schießt zu wenig Tore

Niederlage beim EHC Waldkraiburg

von Thomas Spiesl schließen

Der TEV Miesbach unterliegt beim EHC Waldkraiburg mit 3:5 und hadert mit dem Schiedsrichter.

Waldkraiburg – Ein spannendes Oberliga-Duell lieferten sich am Freitag der EHC Waldkraiburg und der TEV Miesbach. Am Ende setzten sich die Hausherren etwas glücklich mit 5:3 durch. Die Miesbacher waren dabei nah am ersten Punktgewinn, mussten sich aber auch im siebten Spiel nach dem Aufstieg geschlagen geben. Nicht ganz unbeteiligt waren daran die Schiedsrichter. „Im letzten Drittel hat die Mannschaft brutal gekämpft“, resümierte TEV-Trainer Markus Wieland in der Pressekonferenz. „Zehn Minuten vor dem Ende hat sich der Schiedsrichter leider zu unseren Ungunsten in das Spiel eingemischt, und Waldkraiburg hat seine Chance auch genutzt.“

Die Kreisstädter waren personell dezimiert angereist. Verletzungsbedingt mussten sie auf Max Deichstetter, Benjamin Frank, Tom-Patric Kimmel, Markus Seiderer, Thomas Stumböck und Matthias Stumböck verzichten. Hinzu kamen weitere Ausfälle während der Begegnung. Stefan Mechel ging nach dem ersten Drittel mit Nackenproblemen vom Eis. Sebastian Deml wurde nach 25 Minuten hart gegen die Bandentüre, die sich auch noch öffnete, gecheckt. Mit den daraus folgenden Blutergüssen wird er zwei bis drei Wochen ausfallen.

„Das Spiel war einfach bitter, weil die Mannschaft gut gekämpft hat“, sagte auch der Sportliche Leiter des TEV, Stefan Moser. „Aber wir machen aus unseren Chancen einfach zu wenig Tore.“ Besonders ärgerte ihn die Ausgestaltung der Kooperation mit Bad Tölz, die seiner Ansicht nach nicht so läuft wie ausgemacht. Mit Michael Kristic konnte der TEV am Freitag auf lediglich einen Förderlizenzspieler zurückgreifen. Zu wenig, um die Ausfälle zu kompensieren.

Die Miesbacher gerieten in Unterzahl früh ins Hintertreffen. Stefano Rizzo egalisierte – ebenfalls im Powerplay –, als er einen Schuss von Martin Lidl ins Netz abfälschte. Fünf Minuten vor Drittelende allerdings brachten die Kreisstädter die Scheibe nicht aus der eigenen Zone. Somit ging Waldkraiburg mit einer 2:1-Führung in den zweiten Abschnitt.

Dort bissen sich die Miesbacher zurück ins Spiel. Christopher Stemke und James Hall per Penalty drehten das Spiel für den TEV. Miesbach hielt den Vorsprung bis zur 52. Minute, ehe das Unheil seinen Lauf nahm. Erst fiel infolge eines individuellen Fehlers ader Ausgleich. Danach eskalierte die Situation: Der TEV kassierte eine fragwürdige Strafe, und der Unparteiische ließ eine weitere wegen Reklamierens folgen. In dieser Szene kassierte Wieland obendrein eine Spieldauerstrafe und war am Sonntag gegen Landshut (Ergebnis lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor) gesperrt. Waldkraiburg nutzte seine Überzahl die Gunst der Stunde und siegte am Ende mit 5:3.

„Momentan passt einfach alles zusammen, Markus Wieland hat sich berechtigt aufgeregt, aber das ist jetzt auch schon rum ums Eck“, sagt Moser. Wieland selbst bleibt kämpferisch: „Wir glauben weiter an uns. Das ist ein harter Überlebenskampf.“

EHC Waldkraiburg –TEV Miesbach 5:3 (2:1/0:2/3:0)

TEV Miesbach: Geratsdorfer (Ewert) – Kirschbauer, Lidl, Mechel, Kristic, Kathan – Hall, Stemke, Reiter, Deml, Fe. Feuerreiter, Rizzo, Fl. Feuerreiter, Stiebinger, Fissekis. Tore: 1:0 (1.) Wagner (Synowiec, Ullmann) 5-4 PP, 1:1 (5.) Rizzo (Lidl, Kristic) 5-4 PP, 2:1 (15.) Wagner (Synowiec, Trox), 2:2 (28.) Stemke (Fissekis, Hall) 5-4 PP, 2:3 (40.) Hall PEN, 3:3 (53.) Neil (Norris) , 4:3 (54.) Wagner (Ullmann, Synowiec) 5-4 PP, 5:3 (58.) Norris. Strafen: EHC 12 – TEV 16. Schiedsrichter: Stefan Vogl. Zuschauer: 695.