TEV Miesbach tritt beim EV Landshut an

„Da dürfen wir uns auf etwas gefasst machen“

von Thomas Spiesl schließen

Der TEV Miesbach reist am Sonntag mit Respekt, aber ohne Angst zum EV Landshut. Trainer Markus Wieland kehrt dabei an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Miesbach – Markus Wieland erinnert sich gerne an seine Zeit beim EV Landshut. Von 1996 bis 1999 stand der 41-Jährige dort als Verteidiger in der DEL auf dem Eis und absolvierte 134 Partien. Am Sonntag geht seine Reise wieder nach Niederbayern. Diesmal wird Wieland nicht auf dem Eis, sondern als Trainer des Oberliga-Aufsteigers TEV Miesbach hinter der Bande zu stehen.

„Ich freue mich schon richtig darauf, in Landshut an alter Wirkungsstätte zurück zu sein.“, erklärt Wieland. Gastgeschenke will er mit seinem Team aber nicht verteilen. „Für uns ist jedes Spiel in der Oberliga ein Highlight. Wir müssen wieder 60 Minuten lang rackern, dann kommt auch das Spielerische dazu“, sagt der Trainer. „Die Jungs sollen Spaß haben. Wenn dabei Punkte herausspringen, nehmen wir diese gerne mit.“ Am vergangenen Wochenende zeigten die Miesbacher gute Ansätze, in Regensburg zogen sie sich beim 4:7 achtbar aus der Affäre.

Die Aufgabe in Landshut ist im Vergleich dazu nicht gerade leichter. Mit Spielern wie David Wrigley, Peter Abstreiter und Billy Trew stehen einige abgezockte Stürmer im Kader der Gastgeber. Coach der Hausherren ist Axel Kammerer, der lange Jahre beim Nachbarverein Bad Tölz tätig war. Für die Miesbacher gilt es am Sonntag in Landshut vor allem die Strafbank zu meiden. „Wir müssen defensiv konsequent spielen, dürfen aber keine Strafen kassieren“, fordert Wieland. „In den ersten beiden Spielen waren wir 25 Prozent der Spielzeit auf der Strafbank. Das ist zu viel, dann wird es sehr schwer für uns“, sagt der TEV-Trainer. Personell werden Martin Lidl, Florian Gaschke und Markus Seiderer verletzungsbedingt fehlen. Wie lange Benjamin Frank nach seiner Matchstrafe gegen Peiting gesperrt wird, ist noch nicht verhandelt. Die Miesbacher gehen jedenfalls nicht davon aus, dass er in Landshut auflaufen kann. Dafür stehen wohl Michael Kristic und Josef Reiter vom Kooperationspartner EC Bad Tölz zur Verfügung. Die endgültige Entscheidung darüber fällt aber erst kurzfristig.

Der TEV reist zwar als Außenseiter nach Landshut, chancenlos wollen die Miesbacher dort aber nicht sein. Schließlich konnten auch die Gastgeber am Auftaktwochenende nicht punkten und stehen nun vor heimischer Kulisse unter Druck, Zählbares einzufahren. „In Landshut dürfen wir uns auf etwas gefasst machen, aber wir haben keine Angst vor dem Gegner“, sagt Wieland. Seine Mannschaft habe während der Woche gut trainiert. „Wir haben an verschiedenen Baustellen gearbeitet.“

Nun gilt es, mehr Selbstbewusstsein an der Scheibe zu zeigen, leichte Puckverluste abzustellen und sich nach und nach an das Tempo der Oberliga gewöhnen. „Wir müssen einfach wieder unser Spiel machen, hinten so wenig wie möglich zulassen und vorne unsere Chancen besser nutzen“, fordert Wieland.

Auf die Miesbacher Defensive wird jedenfalls einiges an Arbeit zukommen. Im Tor wird diesmal Anian Geratsdorfer stehen, nachdem am Freitag gegen den EHC Waldkraiburg (Ergebnis lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor) Timon Ewert zum Einsatz kam. Zu verlieren haben die Miesbacher beim zweimaligen Deutschen Meister jedenfalls nichts. Gegen einen Punktgewinn an alter Wirkungsstätte hätte Wieland aber nichts einzuwenden