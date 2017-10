TEV Miesbach will beim EHC Waldkraiburg Revanche

44 Gegentreffer hat der TEV Miesbach (in Weiß) in sechs Spielen kassiert. Beim EHC Waldkraiburg soll heute Abend der erste Sieg eingefahren werden.

Eishockey: Oberliga Süd

von Thomas Spiesl schließen

Miesbach – Für den TEV Miesbach läuft es noch nicht rund in der Eishockey-Oberliga Süd. Nach sechs Spielen stehen die Kreisstädter mit null Punkten da und sind mit 44 Gegentreffern die Schießbude der Liga. „Das ist ein Lernprozess, aber jetzt muss der dann auch mal einsetzen“, fordert Trainer Markus Wieland. Am besten schon am Freitagabend beim EHC Waldkraiburg.

Die Miesbacher gehen in der dritthöchsten deutschen Spielklasse mit dem letztjährigen Bayernliga-Kader an den Start und mussten bislang viel Lehrgeld bezahlen. Dies liegt zum einen an Undiszipliniertheiten, die häufig unnötige Strafen nach sich ziehen. Zum anderen ist auch im Spiel nach vorne noch Luft nach oben. Mit dem EHC Waldkraiburg wartet nun ein Gegner, den der TEV aus gemeinsamen Bayernliga-Zeiten bestens kennt. In der Vorbereitung setzten sich die Kreisstädter in Waldkraiburg durch. Im ersten Pflichtspiel setzte es allerdings eine 1:7-Schlappe vor heimischer Kulisse.

Besonders aufzupassen gilt es auf die beiden Kontingentspieler des EHC, Brent Norris und Neil Kenneth. Sie führen die mannschafsinterne Scorer-Wertung an. Mit Korbinian Sertl hat Waldkraiburg zudem einen starken Keeper. Doch Angst haben die Miesbacher vor dem Konkurrenten nicht. Nun sollen endlich die ersten Punkte her. „Ich hoffe, dass sich die Mannschaft für ihren Einsatz belohnen kann“, sagt Wieland.

Beim Training am Dienstag – laut Wieland die bislang beste Einheit in dieser Saison – nahm er seine Spieler hart ran und schulte das Zweikampfverhalten. Hier mangelte es zuletzt noch an der Intensität. „Es ist essenziell, dass wir die Zweikämpfe annehmen, die Checks fertig fahren und dagegenhalten.“ Die Mittwochseinheit leitete Co-Trainer Matthias Hart, da Wieland den 70. Geburtstag seines Vaters auf Mallorca feierte, um am nächsten Tag wieder mit der Mannschaft auf dem Eis zu stehen. Wieland sieht sein Team bereit für die nächsten Aufgaben. „Ich denke, jetzt haben es alle verinnerlicht“, sagt der Trainer. „Wir müssen 60 Minuten lang voll bei der Sache sein, wenn wir Punkte holen wollen. Es sind die Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. Da müssen wir in manchen Situationen die Bequemlichkeit rauskriegen.“

Personell sind Änderungen zu erwarten. Tom-Patric Kimmel wird aller Voraussicht nach mit Schulterproblemen ausfallen. Ob Benjamin Frank spielen kann, ist offen. Er musste das Training nach Problemen am Schleimbeutel des Ellenbogens abbrechen. Welche Spieler vom Kooperationspartner EC Bad Tölz zur Verfügung gestellt werden, entscheidet sich kurzfristig.

„Wir haben gegen Waldkraiburg zu Hause im ersten Drittel auf ein Tor gespielt, aber dann ist wieder der Schlendrian reingekommen“, erinnert sich Wieland. Dass der EHC schlagbar ist, hat der TEV bewiesen – auch wenn es nur ein Vorbereitungsspiel war. Am Freitagabend wären Punkte vor allem für das Selbstbewusstsein Gold wert.