Dauerbrenner Sebastian Deml macht weiter

Teilen

Sebastian Deml will mit dem TEV ins Finale. © THOMAS PLETTENBERG

Sebastian Deml verlängert seinen Vertrag beim TEV Miesbach. Der Rekordspieler hat über 700 Partien für seinen Heimatclub bestritten.

Miesbach – 706 Spiele hat Sebastian Deml bereits für den TEV Miesbach gemacht. Es werden noch weitere folgen. Der TEV-Rekordspieler hat seinen Vertrag für die Bayernliga-Saison 2023/24 verlängert.

Der Allrounder, der inzwischen vor allem in der Defensive zum Einsatz kommt, feierte erst im Februar dieses Jahres sein Jubiläum, als er sein 700. Match im rot-weißen Trikot absolvierte. Deml geht nun in seine 21. Saison beim TEV. 2002 absolvierte er seine ersten Spiele im Herrenbereich und war neben zwei kurzen Ausflügen in den Nachwuchs des EC Bad Tölz sowie für ein Jahr zu den Hannover Indians in die Oberliga stets für seinen Heimatverein aktiv. Der Dauerbrenner feierte zwei Bayernliga-Meisterschaften und stieg 2017 mit dem TEV in die Oberliga auf. In 706 Spielen kommt Deml auf 167 Treffer und 282 Assists.

„Sebastian Deml ist beim TEV nicht wegzudenken. Wir freuen uns, dass die Nummer 17 noch mindestens ein weiteres Jahr dranhängt“, sagt der 3. TEV-Vorsitzende Sebastian Höck. Auch Deml freut sich auf die neue Spielzeit: „Erst einmal ein großes Lob an die Vorstandschaft, die es Jahr für Jahr schafft, den Verein solide aufzustellen“, bedankt er sich. „Die neue Saison wird eine sehr lange und anspruchsvolle Reise für uns. Es sind Top-Vereine aus der Oberliga hinzugekommen und die anderen Clubs haben sich ebenfalls verstärkt. Ich freue mich auf diese Saison, dass ich ohne Sperre von Beginn an mit den Jungs dabei sein kann und hoffe, dass sich meine Erkrankung erledigt hat. Wir wollen mit unseren Fans zum dritten Mal ein Finale spielen und die Saison diesmal als Gewinner beenden. Denn aller guten Dinge sind drei.“