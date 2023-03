Eishockey-Spektakel an der Schlierach: TEV Miesbach empfängt am Sonntag die Erding Gladiators

Rechtzeitig in den Endspiel-Modus geschaltet: Der TEV Miesbach um Patrick Asselin hofft auf weitere Tore im zweiten Aufeinandertreffen mit Erding. © Christian Scholle

Ausnahmezustand herrschte bereits am letzten Sonntag rund um das Miesbacher Eisstadion. Gut 800 Zuschauer sorgten für beste Stimmung im Mia-helfn-zamm-Stadion.

Miesbach – Das Bayernliga-Team des TEV Miesbach lieferte im Play-off-Viertelfinale gegen den ERSC Amberg eine bärenstarke Leistung ab, die am Ende mit einem 5:0-Sieg belohnt wurde.

Nach dem nächsten Erfolg im Amberg am Dienstagabend (4:2) stehen die Kreisstädter nun im Halbfinale gegen den TSV Erding und empfangen am Sonntag die Gladiators zu Spiel zwei an der Schlierach. Das erste Duell fand am Freitag in Erding statt und war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet. Das Ergebnis finden Sie auf unserer Facebook-Seite „Lokalsport Landkreis Miesbach“.

Die Verantwortlichen erwarten also am Sonntagabend erneut etwa 800-1.000 Zuschauer, weshalb alle Fans gebeten werden, sich ihre Tickets möglichst bereits vorab über den Ticket-Shop auf www.tev-miesbach.de zu kaufen, um lange Schlangen an der Abendkasse, die um 16:30 Uhr öffnet, zu vermeiden. Zudem sind die Online-Tickets um einen Euro günstiger. Auf dem Eis geht es dann ab 18 Uhr zur Sache und mit den Gladiators ist ein langjähriger Rivale beim TEV zu Gast.

Die beiden Duelle in der Vorrunde gingen jeweils an das Heim-Team. Erding setzte sich gegen damals arg ersatzgeschwächte Miesbacher mit 4:2 durch, der TEV gewann eine Woche später zu Hause deutlich mit 6:1.

Mehr als drei Monate sind seit dem vergangen und die Gladiators haben sich in den letzten Wochen immer weiter gesteigert. So waren Platz eins in der Meisterrunde und der letztlich deutliche Serien-Sieg über Kempten im Viertelfinale sicherlich kein Zufallsprodukt. „Wir müssen von der ersten Minute an bereit sein. Erding hat drei sehr starke Reihen und viel Erfahrung in der Mannschaft. Daniel Krzizok ist brandgefährlich vor dem Tor, aber auch Spieler wie Tomas Plihal oder Michael Trox wissen, wo das Tor steht“, warnt TEV-Trainer Michael Baindl vor den Gästen.

Der 39-jährige Tscheche Plihal hat sogar knapp 100 NHL-Spiele für die San Jose Sharks in seiner Vita stehen. Wenig verwunderlich ist auch, dass die Scorerwertung der Play-offs mit Michael Franz (zwei Tore, sechs Assists), Krzizok (5/2) und Erik Modlmayr (5/1) gleich drei Erdinger anführen, schließlich erzielten die Gladiators in drei Duellen gegen Kempten insgesamt 23 Treffer. Die Miesbacher Defensive wird gefordert sein.

Wie gut die Abwehrarbeit des TEV funktionieren kann, zeigten die Landkreis-Cracks gegen Amberg, als man in drei Duellen nur vier Gegentreffer zuließ, das letzte davon fiel zwölf Sekunden vor Ende der dritten Partie, die bereits entschieden war. Es trifft also der beste Sturm des Viertelfinals auf die beste Defensive. Ob heute Abend, wie in der letzten Runde gegen Amberg, wieder Timon Ewert, oder wie am Freitag in Erding Janik Engler zwischen den Pfosten stehen wird, lässt Baindl noch offen. Ansonsten sind bei den Rot-Weißen alle Mann an Bord. Wenn sich beim Freitagsspiel in niemand verletzt hat, steht Baindl der komplette Kader zur Verfügung, es wäre also sogar denkbar, mit vier Sturmreihen zu Werke zu gehen.

Entscheidende Bedeutung wird wieder den Special Teams zukommen, gegen Amberg steigerte sich der TEV in dieser Hinsicht deutlich und wird auch gegen Erding wieder alles in die Waagschale werfen müssen, will man die Serie für sich entscheiden und ins Endspiel um die Bayrische Meisterschaft einziehen. Nach dem trainingsfreien Mittwoch stand beim Donnerstags-Training neben einigen Feinheiten vor allem die Video-Analyse im Mittelpunkt, sodass der TEV bestens gerüstet sein dürfte für das nächste Eishockey-Spektakel vor heimischer Kulisse.

ts