Mit breiter Brust nach Erding: Erstes Halbfinale des TEV auswärts bei den Gladiators – mit Engler im Tor

Der TEV Miesbach will den Schwung der gewonnen Viertelfinal-Serie mit nach Erding nehmen. © cs

Der TEV Miesbach steht unter den besten vier Teams der Eishockey-Bayernliga und startet heute Abend mit einem Auswärtsspiel beim TSV Erding ins Halbfinale um die Bayrische Meisterschaft.

Miesbach – Hinter den Kreisstädtern liegt allerdings bereits ein hartes Stück Arbeit, denn sie drehten das Viertelfinale nach einer Auftaktniederlage in Amberg in den beiden folgenden Partien und gehen nun mit breiter Brust ins Gastspiel im Münchner Vorort. Angepfiffen wird die Partie im Erdinger Eisstadion um 20 Uhr.

Mit dabei sein wird dann auch ein Fanbus, der um 18 Uhr am Miesbacher Bahnhof startet. Für Kurzentschlossene gibt es noch einige Restplätze. Anmeldungen sind bei Sebastian Höck unter sebastian.hoeck@tev-miesbach.de oder per Whatsapp unter 0162/4190029 möglich.

Die Miesbacher dürfen sich also, im Gegensatz zu den Spielen in Amberg, auch wieder auf Unterstützung von den Rängen freuen. „Das tut der Mannschaft natürlich gut“, sagt Trainer Michael Baindl. In personeller Hinsicht sieht es gut aus beim TEV. Die Miesbacher reisen komplett an. Auch Felix Feuerreiter, der zuletzt zwei Mal aus beruflichen Gründen fehlte, steht wieder zur Verfügung. Lukas Kögl und Kilian Mühlpointner unterstützen die SG Schliersee/Miesbach 1b in Peißenberg beim Kampf um den Klassenerhalt (siehe Extra-Bericht), sodass Baindl zwei Keeper, sechs Verteidiger und zehn Stürmer zur Verfügung stehen werden. „Wir werden die Blöcke etwas umstellen, das kommt auch auf die Erdinger an. Wir werden schauen, dass wir drei Sturmreihen mit gleicher Qualität aufbieten können, sodass es dann egal ist, wer gegen wen spielt“, erklärt Baindl.

Engler zwischen den Pfosten

Eine große Rolle kam beim Viertelfinaltriumph gegen die Wild Lions aus Amberg dem TEV-Keeper Timon Ewert zu, der in drei Duellen nur vier Gegentreffer hinnehmen musste und somit einer der Matchwinner war. Nach drei Spielen binnen fünf Tagen erhält Ewert in Erding eine Pause. Für ihn wird Janik Engler zwischen den Pfosten stehen.

Engler war im Laufe der Meisterrunde zum TEV gestoßen und hatte dort auch bereits zwei gute Spiele abgeliefert. „Der Rhythmus im Viertelfinale war hart, deshalb wird Timon die Pause jetzt guttun. Wir haben zwei starke Keeper und Janik hat sich das Spiel so wie er trainiert und sich vorbereitet auch absolut verdient“, erklärt Baindl.

Mit Erding wartet eine Mannschaft, die eine wechselhafte Vorrunde gespielt hat. Lange Zeit waren die Gladiators im hinteren Tabellendrittel zu finden und steigerte sich erst gegen Ende des vergangenen Jahres. Dennoch wurde der Einzug in die Meisterrunde letztlich souverän als Siebter geschafft. In der Meisterrunde belegten die Erdinger in der Parallelgruppe den ersten Platz und haben deshalb Heimrecht in der Best-of-Five-Serie gegen den TEV. Im Viertelfinale gegen die Kempten Sharks mussten die Gladiators, wie auch der TEV, über drei Spiele gehen. Dabei gewann Erding beide Heimspiele klar und deutlich jeweils mit 9:3 und erzielte in den drei Spielen insgesamt 23 eigene Treffer. „Erding checkt daheim mit zwei Mann vor, da müssen wir im ersten Drittel gleich voll dagegenhalten und die Anfangsphase überstehen. Dann haben wir alle Chancen, das erste Spiel gleich zu gewinnen.“

