TEV ist Bayerischer Meister

Mit Pokal feiert es sich am besten: Nach dem Abschluss-Sieg beim HC Landsberg in der Verzahnungsrunde zur Oberliga bekamen die Eishockeyspieler des TEV Miesbach die Trophäe des Bayerischen Meisters überreicht.

3:1-Sieg in Landsberg

von Thomas Spiesl schließen

Mit einem 3:1-Sieg hat sich der TEV Miesbach beim HC Landsberg zum bayerischen Eishockey-Meister gekürt. Doch die entscheidende Phase kommt erst noch.

Miesbach – Noch in den frühen Morgenstunden des Montags brannte in der Miesbacher Eisstadion-Gaststätte das Licht. Mit zahlreichen Gesangseinlagen feierte der TEV Miesbach gemeinsam mit den Fans den ersten Titel der Saison 2019/20. Durch einen 3:1-Auswärtssieg beim letzten Verzahnungsrunden-Spiel in Landsberg dürfen sich die Kreisstädter nun Bayrischer Meister 2019/20 nennen. Dieser Titel wird dem besten Bayernligisten in der Abschlusstabelle der Verzahnungsrunde verliehen, Platz zwei bedeutet gleichzeitig Heimrecht in einem möglichen Halbfinale.

Doch vor den Feierlichkeiten mussten die TEV-Cracks ein gehöriges Stück Arbeit leisten, um die Begegnung in Landsberg erfolgreich zu gestalten. Die Zuschauer bekamen ein über weite Strecken ausgeglichenes Duell mit leichten Vorteilen für die Gäste zu sehen. Bis auf Beppo Frank konnte Trainer Peter Kathan aus dem Vollen schöpfen und die Miesbacher erwischten den besseren Start in die Partie. „Wir sind gut aus der Kabine gekommen, waren gleich die bessere Mannschaft und haben uns Chancen erspielt. Diese konnten wir aber anfangs noch nicht nutzen“, berichtet Kathan. „Landsberg war gefährlich, aber wir haben nicht viel zugelassen.“

So dauerte es bis Mitte des ersten Abschnitts, ehe der Puck erstmals im Gehäuse der Hausherren zappelte. Stefan Mechel zog von der Blauen Linie ab und Filip Kokoska fälschte die Scheibe zur 1:0-Führung ins Tor ab. Anschließend egalisierten sich beide Teams, ehe Landsberg kurz vor Ende des ersten Drittels im Powerplay zum Ausgleich kam.

Kathan: „60 Minuten stark gespielt“

Nach dem Seitenwechsel nahmen die Miesbacher das Zepter sofort in die Hand und drückten auf die neuerliche Führung. In Überzahl fiel schließlich das 2:1. Dusan Frosch bediente Bobby Slavicek, der den Puck trocken im Kreuzeck versenkte. Dann schickten die Schiedsrichter Landsbergs Adriano Carciola wegen eines Kopfstoßes mit einer Matchstrafe vorzeitig in die Kabine, der TEV konnte aber nicht mehr nachlegen.

Im Schlussdrittel versuchten die Heimischen noch einmal alles, doch die Miesbacher standen gut und Keeper Timon Ewert wurde zum Turm in der Schlacht. Als die Gäste den Keeper bereits vom Eis genommen hatten, landete ein Schuss von Stephan Stiebinger hinter dem Landsberger Tor, Kokoska schnappte sich die Scheibe und schoss ein zum 3:1-Endstand. „Wir haben 60 Minuten stark gespielt und verdient gewonnen. Von den zahlreichen Ausfällen und den Auswärtsniederlagen zu Beginn der Verzahnungsrunde haben wir uns nicht unterkriegen lassen und dann Passau noch eingeholt“, sagte Kathan.

Miesbach wartet auf Viertelfinalgegner

Mehr als ein Titel auf dem Briefkopf ist die Bayrische Meisterschaft jedoch nicht, schließlich geht es erst in den Playoffs um den Aufstieg in die Oberliga. Nun wartet erst mal eine Woche Pause, denn am Wochenende finden die Pre-Playoffs statt. Dabei ermitteln der EHC Waldkraiburg und der TSV Peißenberg den Viertelfinal-Gegner der Miesbacher. „Das sind zwei Gegner, die uns nicht unbedingt liegen, aber damit müssen wir klarkommen“, gibt sich Kathan durchaus selbstbewusst.

Am Freitag, 13. März, findet dann das erste Duell in der Miesbacher Eishalle statt. Bevor man sich aber ab heute intensiv auf die anstehenden Playoffs vorbereitet, knallten in der Kabine und anschließend in Miesbach erst einmal die Sektkorken, und die Mannschaft feierte mit den etwa 70 mitgereisten Fans feuchtfröhlich den ersten Titel der Saison. Dass diesem Erfolg in den kommenden Wochen noch weitere folgen, dagegen hätte beim TEV sicherlich niemand etwas einzuwenden.

HC Landsberg - TEV Miesbach 1:3 (1:1/0:1/0:1)

TEV: Ewert (Geratsdorfer) - Bacher, Deml, Mechel, Gottwald, Stiebinger, Nowak - Czaika, Hüsken, Grabmaier, Fe. Feuerreiter, Amann, Frosch, Schenkel, Kokoska, Mangold, Fl. Feuerreiter, Slavicek, Fissekis.

Tore: 0:1 (9.) Kokoska (Mechel, Slavicek), 1:1 (19.) Sturm (Carciola, Machacek) 5-4 PP, 1:2 (34.) Slavicek (Frosch, Stiebinger) 5-4 PP, 1:3 (60.) Kokoska (Stiebinger, Fe. Feuerreiter).

Strafen: HCL 13 + Matchstrafe gegen Carciola - TEV 8.

Zuschauer: 836.