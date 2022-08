Eishockey: TEV Miesbach empfängt fürs erste Testspiel der Saison den EHC Klostersee

Schaut nicht nur aufs Ergebnis: TEV-Trainer Michael Baindl will die Mannschaft gegen den EHC Klostersee einspielen. © Archiv TP

So wie die letzte Saison für den TEV Miesbach geendet hat, so beginnt auch die neue Spielzeit: Mit einem Duell gegen den Lokalrivalen aus Grafing.

Miesbach –In einem packenden Bayernliga-Finale hat sich der EHC Klostersee im Frühjahr im dritten Spiel den Aufstieg in die Oberliga gesichert, der TEV musste sich mit der Vize-Meisterschaft begnügen und ist heuer in der Bayernliga der Top-Favorit. Am heutigen Freitagabend steigt der TEV mit dem ersten Testspiel gegen Grafing im heimischen Mia-helfn-zamm-Stadion in die Einspielphase der Vorbereitung ein. Los geht’s um 20 Uhr.

Neuzugänge vielversprechend

Ihr Debüt geben dabei die Neuzugänge, die in der Vorbereitung bislang einen guten Eindruck hinterlassen haben. Nach dem Abgang von Stephan Stiebinger, Niki Meier, Patrick Asselin, Franz Mangold, Dusan Frosch und Christoph Fischhaber gehen die Kreisstädter heuer mit einer deutlich verjüngten Truppe an den Start, zumal auch Florian Feuerreiter wie berichtet aus beruflichen Gründen eine einjährige Pause einlegt. Mit Lukas Kögl schloss sich ein junger Verteidiger aus der Tölzer DNL-Mannschaft dem TEV an. Auch Thomas März, der aus Rosenheim an die Schlierach kam, entstammt dem Tölzer Nachwuchs. „Die beiden sind jung, schnell und fit, wir werden heuer eine andere Mannschaft auf dem Eis sehen“, verspricht der alte und neue Coach Michael Baindl. Freuen dürfen sich die Miesbacher Anhänger auch auf Nick Endress und Ales Furch. Endress, Bayernliga-MVP der Saison 2019/20 kam vom EC Pfaffenhofen und ist für seine Torgefahr bekannt. „Er ist schnell und stark an der Scheibe“, lobt Baindl den Neuzugang in der Offensive. In Furch sieht er ein „Komplettpaket, der uns sicher Freude bereiten wird“.

Im ersten Monat auf dem Eis legte der Chefcoach das Hauptaugenmerk auf lange Wege und die Ausdauer der TEV-Cracks. Seit Anfang dieser Woche wird zudem am System gearbeitet, und es werden taktische Vorgehensweisen einstudiert. „Die Jungs haben gut trainiert, es wird einige Umstellungen im Vergleich zur letzten Saison geben“, verrät Baindl. Nicht mit dabei sein werden am Freitag gegen Grafing Michael Grabmaier, der am Handgelenk operiert wurde und wohl noch vier bis fünf Wochen ausfällt. Verzichten müssen die Miesbacher nach seiner Matchstrafe aus dem Finale auch auf Sebastian Deml, der nicht nur für sechs Punktspiele, sondern auch für die komplette Vorbereitung nicht auflaufen darf. „Das ist ein Witz, damit fehlt er uns zwei Monate“, ärgert sich Baindl. Dieses Manko wird der Routinier aber nach seiner Rückkehr sicherlich schnell mit seiner Erfahrung kompensieren können.

Testspiel nach Miesbach verlegt

Das erste Testspiel hätte ursprünglich eigentlich in Grafing stattfinden sollen, wegen Umbauarbeiten am dortigen Eisstadion wurde es dann aber nach Miesbach verlegt. „Der Revanchegedanke spielt keine Rolle, da es nur ein Testspiel ist. Wir wollen uns einspielen, damit wir zum Punktspielstart fit sind“, sagt Baindl. Das Spiel verlieren wolle er nicht – aber auch nicht nur aufs Ergebnis schauen. „Wir wollen das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben.“ In der ersten Phase der Vorbereitung liege der Focus auf der Verteidigung. Denn: „Wir müssen kompakt stehen und aus einer guten Defensive als Mannschaft in den Angriff kommen“, fordert der TEV-Coach. Klostersee spiele eine Liga höher, was bedeute, dass sie „noch besser sein wollen und müssen als letzte Saison“. Die Gegner der Oberliga habe sich der TEV bewusst ausgesucht – „damit wir von Anfang an gefordert werden und uns weiterentwickeln“. ts

Infos zum Spiel Zur neuen Saison gibt es einige Neuerungen. Die Abendkasse hat nun bis zum Ende des ersten Spieldrittels geöffnet, anschließend kommt man mit Online-Tickets ins Stadion – freien Einlass gibt es erst zum letzten Abschnitt. Die Tickets an der Abendkasse kosten heuer einen Euro Bearbeitungsgebühr Aufpreis im Vergleich zur Online-Karte, damit sollen die steigenden Verwaltungskosten aufgefangen werden. Der Online-Shop ist auf der TEV-Webseite (https://tev-miesbach.de) zu finden. Zudem können alle Dauerkarten, die bis heute, 16 Uhr, bestellt werden, am Spieltag an der Abendkasse abgeholt werden. Wer am heutigen Freitag an der Abendkasse noch eine Dauerkarte bestellt, erhält für die Partie gegen den EHC Klostersee freien Eintritt. Der neue Stadionwirt Sasa Colakovic öffnet heute bereits um 11 Uhr und bietet den ganzen Tag über bayrisch-kroatische Küche.