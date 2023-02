TEV Miesbach verliert das Heimspiel gegen den EHC Königsbrunn mit 1:4

Ordentlich Feuer war in der Partie zwischen dem TEV Miesbach und dem EHC Königsbrunn. Daran hatten auch die Schiedsrichter ihren Anteil. © Christian Scholle

Der TEV Miesbach hat auch das Heimspiel der Meisterrunde der Eishockey-Bayernliga gegen den EHC Königsbrunn verloren.

Miesbach – Nach der 3:5-Niederlage in Königsbrunn war der TEV Miesbach beim Heimspiel gegen die Pinguine heiß auf eine Revanche. Von Beginn an zeigten sich die Kreisstädter, bei denen Nick Endress wieder mit dabei war, eine engagierte Vorstellung. Allerdings kam aufgrund haarsträubender Schiedsrichterentscheidungen zu keinem Zeitpunkt ein echtes Eishockeyspiel zustande. Wieso der Bayerische Eissport-Verband (BEV) die gleiche Formation wie beim hitzigen Duell am Freitag schickte, bleibt wohl ein Geheimnis. Insgesamt wurden nur 35 Minuten mit voller Teamstärke auf beiden Seiten gespielt. 65 Strafminuten standen nach einer unterirdischen Leistung der vier Schiedsrichter zu Buche.

Darin allein wollte TEV-Trainer Michael Baindl aber nicht die Gründe für die 1:4-Niederlage suchen. „Das Spiel hat genauso schlecht begonnen wie am Freitag. Bei uns fallen momentan die Gurken rein, das ist unfassbar. So sind wir wieder einem Rückstand hinterhergelaufen. Königsbrunn hatte einen hervorragenden Keeper. Am Freitag war ich sauer, dieses Mal haben wir alles gegeben“, resümierte Baindl. „Die Moral ist da, aber wir haben die Tore nicht geschossen. Vielleicht fehlt auch der direkte Zug zum Tor etwas, wir versuchen immer noch einen auszuspielen.“

Bereits nach vier Minuten standen die Miesbacher mit zwei Mann weniger auf dem Eis. Durch einen platzierten Schlenzer an den Innenpfosten gingen die Gäste in Überzahl in Führung. Die Spieler beider Teams wanderten immer wieder wegen Nichtigkeiten auf die Kühlbox. Endress, Bobby Slavicek und Thomas März hatten, teilweise selbst in Unterzahl, den Ausgleich auf dem Schläger, doch sie verfehlten das Gehäuse oder scheiterten am überragenden Stefan Vajs im Tor des EHC. TEV-Keeper Timon Ewert stand dem in nichts nach, musste sich aber nach 18 Minuten zum zweiten Mal geschlagen geben, als ein Miesbacher die Scheibe ins eigene Tor abgefälschte. Kurz vor der Pause gelang Ales Furch nach einem Schlenzer von Matthias Bergmann per Tip-in der Anschlusstreffer. Doch der nächste Aufreger folgte sogleich: Michael Grabmaier fuhr einen harten Open-Ice-Check gegen einen Königsbrunner und kassierte trotz angelegten Arms, was die TV-Bilder belegen, eine Spieldauerstrafe wegen Ellenbogenchecks. Er fehlt damit beim Heimspiel gegen Kempten.

TEV scheitert zweimal am Pfosten

Das daraus resultierende Unterzahlspiel überstand der TEV und hatte Mitte des zweiten Abschnitts Pech, als Stefano Rizzo nur den Pfosten traf. Auf der anderen Seite rettete Ewert bärenstark. Aufgrund der Hinausstellungen kam zu keinem Zeitpunkt das Spitzenspiel zustande, das sich die beiden Teams hätten liefern können. Der Unmut der Spieler und Zuschauer nahm im torlosen zweiten Drittel immer mehr zu.

Im Schlussabschnitt hatten die Miesbacher deutlich mehr vom Spiel, das nötige Scheibenglück fehlte jedoch. 48 Minuten waren gespielt, als die Scheibe gleich zweimal die Linie entlang kullerte, diese aber nicht überschreiten wollte. Nach zwei unnötigen, diesmal berechtigten, Strafen gegen den TEV, hatten die Gäste keine großen Probleme, Zeit von der Uhr zu nehmen. Nach einem weiteren Pfostenschuss von März fiel eine gute Minute vor Schluss bei einem Konter das 1:3 und als Ewert seinen Arbeitsplatz zugunsten eines sechsten Feldspielers verlassen hatte, machte Königsbrunn den Sack zu.

Mit drei Punkten aus drei Spielen stehen die Miesbacher zur Halbzeit der Meisterrunde unter Druck. In den beiden Duellen gegen Kempten am kommenden Wochenende muss man schon fast beide Male als Sieger vom Eis gehen, um mit Heimrecht ins Playoff-Viertelfinale zu gehen. „Es war Feuer drin und die beiden Mannschaften haben sich gegenseitig hoch gepusht. Der Modus ist komisch, aber wir müssen es annehmen und jetzt wartet das nächste Back-to-back-Wochenende aus dem wir sechs Punkte holen wollen“, blickte Baindl bereits voraus. ts