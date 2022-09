Eishockey: TEV Miesbach gewinnt Vorbereitungsspiel gegen den EHC Waldkraiburg

Coach Baindl ist zufrieden

Von Thomas Spiesl

Mit einer ordentlichen Vorstellung hat der TEV Miesbach sein drittes Vorbereitungsspiel auf die Bayernliga-Saison 2022/23 gewonnen. Gegen den EHC Waldkraiburg hieß es am Ende 6:2.

Miesbach – Zwar konnten die Miesbacher nicht ganz an die Galavorstellung vom 7:2-Sieg gegen den Oberligisten aus Bad Tölz anknüpfen. Vor allem in den Special Teams war aber eine Steigerung zu sehen. Gegen den Ligarivalen, der erst seit einer Woche auf dem Eis steht, war der TEV die überlegene Mannschaft.

Thomas Endress traf zum Ausgleich

„Im ersten Drittel waren wir etwas wild und haben nicht so diszipliniert wie in den letzten beiden Spielen agiert“, sagt TEV-Trainer Michael Baindl. „Dann haben wir uns aber gefangen und verdient gewonnen. Unterzahl und Überzahl haben etwas besser funktioniert.“ Es sei wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung gewesen. „Alle drei Reihen haben ihr Tor geschossen. Deshalb bin ich zufrieden.“

Den Torreigen eröffneten aber die Gäste nach zwei Minuten nach einem individuellen Fehler der Hausherren. Die Miesbacher brauchten dann einige Minuten, um sich aufzurappeln. Waldkraiburg scheiterte im ersten Durchgang noch zweimal am Aluminium. Dann traf Thomas Endress nach einem Scheibengewinn in der neutralen Zone per Alleingang zum Ausgleich.

Zweiter Durchgang: TEV präsenter

Im zweiten Durchgang übernahm der TEV immer mehr die Regie. In Überzahl ging Miesbach durch einen Tip-In von Neuzugang Ales Furch in Führung. Das 3:1 fiel durch einen Direktschuss von Stefan Mechel, als die Gäste gerade wieder komplett waren. Sehenswert der vierte Treffer: Die Scheibe kam über Maxi Meineke zu Benedikt Pölt. Dieser legte ab auf Florian Heiß, der zum 4:1 traf.

Kurz vor der Pause rutsche Timon Ewert noch ein Schuss am kurzen Eck zum 4:2 durch. Im Schlussdrittel ging den Gästen dann die Luft aus, und der TEV schraubte das Ergebnis durch Treffer von Stefano Rizzo und Bobby Slavicek auf 6:2 in die Höhe. In den letzten 20 Minuten hätte das Ergebnis sogar noch deutlich höher ausfallen können, wäre nicht auch beim TEV zweimal das Aluminium im Weg gestanden. Insgesamt eine gute Leistung der Miesbacher, die am nächsten Wochenende gegen zwei Oberligisten testen werden. ts