U23 zieht souverän ins Finale ein

Eishockey: U23 Playoff-Halbfinale

Die U23-Mannschaft des TEV Miesbach schlägt die SG Dorfen/Gebensbach/Dingolfing mit 17:1-Toren und steht somit im Finale. Spiel eins steigt am Freitag zu Hause.

Miesbach – Die U23-Mannschaft des TEV Miesbach ist souverän ins Bayernliga-Finale eingezogen. Im Halbfinale gegen die Spielgemeinschaft Dorfen/Gebensbach/Dingolfing gewannen die Kreisstädter die beiden ersten Partien klar mit 7:1 und 10:0 und treffen damit im Finale auf die Wanderers Germering.

„Am Freitag haben wir ab dem zweiten Drittel den Kampf angenommen und richtiges Playoff-Eishockey gespielt. Die Tore haben wir uns erarbeitet“, sagt Trainer Martin Schnittger. „Am Samstag war es auch für mich überraschend, dass das Spiel so klar war, nachdem wir nur mit 13 Spielern angereist sind.“ Zufrieden ist er vor allem damit, dass endlich einmal die Chancen verwertet wurden. „Wir haben eine richtig gute Teamleistung gezeigt.“

Verstärkt mit vier Jugendspielern taten sich die Miesbacher am Freitag anfangs schwer. Erst eine Überzahl brachte nach 15 Minuten das 1:0. Doch wenig später führte ein Zwei-gegen-Eins-Konter der Gäste zum Ausgleich. Zehn Sekunden vor der Pause traf Nick Emmendorfer im Nachschuss zum 2:1.

Die Kabinenpredigt von Schnittger fiel dann lauter aus. Sie zeigte Wirkung, Maxi Meineke erzielte den hundertsten Saisontreffer zum 3:1. Dann war das Spiel gelaufen, der TEV erzielte Tor um Tor. Am Ende stand ein verdienter 7:1-Heimsieg zu Buche.

Tags darauf stand schon das Rückspiel an. Da auch alle anderen Teams des TEV im Einsatz waren, standen der U23 nur zwölf Feldspieler und ein Keeper zur Verfügung. Bei einem frühen Alleingang der Gastgeber rettete Keeper Bryan Rausch stark. Dann brannte der TEV ein Offensiv-Feuerwerk ab und führte bereits nach neun Minuten mit 4:0.

Auch im zweiten Durchgang spielten die Miesbacher gefälliges Eishockey und trafen erneut vier Mal binnen neun Minuten. Dorfen fiel fortan nur noch durch überharte Aktionen auf, doch der TEV ließ sich nicht anstecken und gewann am Ende zweistellig mit 10:0.

Am kommenden Wochenende steigt das Finale gegen die Wanderers Germering. Das erste Spiel findet am Freitag, 10. März, in Miesbach statt. Gespielt wird wieder im Modus best-of-three. Der TEV will seinen Titel verteidigen. „Germering ist ein harter Brocken“, sagt Trainer Schnittger. „Ich nehme nicht an, dass es so klar wird, wie gegen Dorfen.“

Thomas Spiesl

Tore/Assists: Galler (2/2); Dreier (1/3); Willibald (1/1); Pfeiffer (0/2); Emmendorfer, Meineke, Matha jeweils (1/0); Empl, Taffel, Schäffler, Höck jeweils (0/1). Tore/Assists: Dreier (3/1); Matha (1/3); Höck (2/1); Taffel, Keck jeweils (1/1); Emmendorfer (0/2); Pfeiffer, Willibald jeweils (1/0); Rausch, Empl, Bacher, Schäffler, Galler jeweils (0/1).