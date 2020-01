TEV-Sturm fegt über EHC Klostersee hinweg

8:1-Kantersieg

Der TEV Miesbach hat die letzten zwei Niederlagen gut weggesteckt und ist zurück: Der EHC Klostersee hat keine Chance.

Miesbach – Manchmal gelingt es den Spielern des TEV Miesbach sogar, ihren eigenen Coach zu überraschen. „Wir waren nach der knappen Niederlage in Sonthofen etwas down“, beschreibt Kathan die Gefühlslage in der Kabine nach der Partie am Freitag. „Ich war am meisten davon überrascht, mit welcher Energie meine Spieler in dieses Spiel gegangen sind.“ Das bekam dann der EHC Klostersee am Sonntagabend in der Miesbacher Eishalle zu spüren. Mit 8:1 fertigten die Kreisstädter die Gäste aus Grafing ab und hätten durchaus noch höher gewinnen können.

TEV Miesbach hat Niederlagen weggesteckt

Wenn man den TEV-Cracks eines an diesem beinahe perfekten vierten Spieltag der Eishockey-Verzahnungsrunde vorwerfen möchte, dann war es erneut die mangelnde Chancenverwertung. „Das zieht sich ein wenig durch unsere Saison“, meint Kathan. „Aber ich war trotzdem zufrieden mit meiner Mannschaft. Wir haben gut gespielt.“ Nach zwei knappen Niederlagen zuletzt kehrt der TEV damit wieder auf die Siegerstraße zurück.

Und das von Beginn an. Miesbach legte furios los, und es dauerte nicht lange, bis sich das auf der Anzeigetafel bemerkbar machte. Filip Kokoska gab die Scheibe an den linken Bullykreis, von dort hämmerte Bohumil Slavicek den Puck mit einem wuchtigen Handgelenkschuss in das rechte Kreuzeck – ein klasse Tor. In der Folge zeigte sich, dass die Grafinger mit dem hohen Tempo der Miesbacher in der offensiven Zone große Probleme hatten. Rund sieben Minuten vor der ersten Pause kombinierten sich Kokoska und Slavicek sehenswert durch die Abwehr des EHC. Der 28-Jährige Topscorer des TEV umkurvte Gästekeeper Dominik Gräubig und schob zum 2:0 ein.

TEV Miesbach verpasst Vorentscheidung

Anschließend verpassten es die Kreisstädter allerdings, früh für klare Verhältnisse zu sorgen. Und das rächte sich: 55 Sekunden vor der ersten Pausensirene überwand Klostersees Matthias Baumhackl im Powerplay Anian Geratsdorfer im TEV-Tor, der ansonsten einen recht geruhsamen Abend verbrachte. „Wir hätten in dieser Phase einfach höher führen müssen“, moniert Kathan.

Der Gegentreffer sorgte allerdings nur kurz für Spannung. Denn Miesbachs Christoph Gottwald und Franz Mangold hatten da etwas dagegen. Wenig später sorgten die beiden nämlich mit ihren zwei Treffern in der Anfangsphase des Mittelabschnitts für eine komfortable 4:1-Führung. Der Spielfreude der TEV-Cracks tat dies an diesem Sonntagabend auch in der Folge keinen Abbruch. „Meine Spieler haben mich heute Lügen gestraft“, freut sich Kathan. „Sie hatten so viel Dampf nach vorne.“

TEV Miesbach überzeugt auf ganzer Linie

Spätestens Mangolds zweiter Treffer zum 5:1 zu Beginn des Schlussabschnitts sorgte für die Vorentscheidung. Drei weitere wunderbare Tore sollten noch folgen. Zunächst legte Felix Feuerreiter zum 6:1 nach, ehe sein Reihenkollege Kokoska das 7:1 markierte. Rund anderthalb Minuten vor dem Ende setzte dann erneut Feuerreiter den 8:1-Schlusspunkt unter einen gelungenen Abend. Und der 24-jährige Angreifer sorgte damit nicht nur für reichlich Zufriedenheit bei seinem Coach, sondern auch für viele glückliche Mienen bei den meisten der 398 Zuschauer in der Miesbacher Eishalle.

meh