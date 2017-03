TEV will Heimvorteil nutzen

Eishockey: U23 Playoff-Finale

Die U23-Mannschaft des TEV Miesbach will ihren Meistertitel verteidigen. Am Freitagabend steht das erste Final-Spiel an. Um 20 Uhr sind die Wanderers Germering zu Gast.

Miesbach – Die Erste Mannschaft des TEV Miesbach hat am vergangenen Wochenende den Aufstieg perfekt gemacht, nun will die U23 nachziehen und sich um zweiten Mal in Folge den Titel in der Bayernliga sichern.

Das Halbfinale entschied der TEV mit zwei klaren Siegen über die SG Dorfen im Schnelldurchgang für sich. Nun wartet im Endspiel mit den Wanderers Germering allerdings der Angstgegner. In der Meisterrunde setzte sich Germering zwei Mal durch (1:3 und 4:6). „Germering liegt uns nicht so, das waren immer intensive Spiele“, sagt TEV-Trainer Martin Schnittger. „Wir wollen unser Heimrecht nutzen, auch wenn das ein richtig harter Brocken wird.“

Das erste Duell steigt am heutigen Freitag um 20 Uhr in der Miesbacher Eishalle. Das Rückspiel findet einen Tag später in Germering statt. Da sich die Miesbacher am letzten Spieltag der Meisterrunde noch an Germering vorbei auf den ersten Tabellenplatz geschoben hatten, würde eine dritte Partie wieder an der Schlierach ausgetragen. Gespielt wird im Modus best-of-three.

„Wir sind gut drauf, und durch die beiden Siege gegen Dorfen beflügelt. Aber in den Playoffs ist alles möglich“, warnt Schnittger davor, die Gäste zu unterschätzen. Wie der Miesbacher Kader aussieht, entscheidet sich kurzfristig. Von der Bayernliga-Mannschaft werden wohl Stefan Krumbiegel und Matthias Stumböck zur U23 stoßen. Allerdings gibt es nur begrenzt Unterstützung der Jugend-Spieler, da diese sowohl heute als auch morgen auswärts im Einsatz sind. „Wir werden auf jeden Fall eine schlagkräftige Truppe aufbieten können“, meint der Coach. „Optimal wäre es, wenn wir drei Blöcke zusammenbringen.“

Auf die Miesbacher Eishockey-Fans wartet also gleich der nächste Playoff-Höhepunkt. Die Nachwuchs-Spieler freuen sich über Unterstützung von den Rängen.

Thomas Spiesl