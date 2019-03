Derby um den Aufstiegsplatz

Heiß her ging es bislang in den Derbys zwischen dem TEV Miesbach (in Rot) und dem EHC Klostersee.

TEV Miesbach empfängt EHC Klostersee

Jetzt wird‘s ernst: Der TEV Miesbach empfängt am Sonntag den EHC Klostersee. Bei einem Sieg, macht das Team einen großen Schritt in Richtung Oberliga.

Miesbach – Die Derbys zwischen dem TEV Miesbach und dem EHC Klostersee sind immer wieder etwas Besonderes. Jahrelang standen sich die beiden Lokalrivalen in der Oberliga gegenüber. Seit die Grafinger nach ihrem freiwilligen Rückzug in der vergangenen Saison den Wiederaufstieg in die Bayernliga schafften, liefern sich die Teams nun dort spannende Duelle. Ein besonderes Match wartet am Sonntag in Miesbach. Dann steht das vierte Duell zwischen dem TEV und dem EHC an – und es geht dabei um nichts Geringeres als den Aufstieg in die Oberliga.

Die Miesbacher liegen auf dem zweiten Aufstiegsrang zur Oberliga, der EHC ist mit zwei Punkten Rückstand einer der ärgsten Verfolger. „Wir wollen auf jeden Fall in der Tabelle vor Grafing bleiben und wenn möglich den Einzug in die Playoffs perfekt zu machen“, sagt TEV-Trainer Peter Kathan. Wie schon in den vergangenen Wochen haben die Miesbacher den Vorteil, dass sie personell weitgehend aus dem Vollen schöpfen können. Bis auf Matthias Stumböck, der aufgrund seiner Knieprobleme mit dem Training pausieren musste, sind alle Mann an Bord. Auch die Stimmung ist aufgrund der sportlichen Erfolgsserie bestens. „Alle Spieler sind angespannt, heiß auf das Spiel, und jeder weiß, um was es geht“, sagt Kathan.

Der EHC Klostersee hingegen muss ohne seinen Topscorer Bob Wren (Kanada) anreisen, der sich gegen den SC Riessersee verletzte und bereits operiert wurde. Dennoch haben die Grafinger jede Menge individuelle Klasse im Team. Schließlich hat etwa die Hälfte der Mannschaft bereits zusammen in der Oberliga gespielt und ging dann den bitteren Weg in die Bezirksliga mit. Besonders aufzupassen gilt es etwa auf erfahrene Cracks wie Nicolai (24) und Philipp Quinlan (28) sowie Raphael Käfer (24).

Die bisherigen Vergleiche waren allesamt eng, das bessere Ende hatte bislang stets der EHC Klostersee. Grafing gewann in der Vorrunde in Miesbach mit 4:3. Beim 1:2 nach Verlängerung beim EHC nahm der TEV immerhin einen Zähler mit. In der Verzahnungsrunde gewann der EHC sein Heimspiel mit 4:2. Nun wollen die Miesbacher im wichtigsten der vier Vergleiche drei Zähler einfahren.

„Vermutlich wird die Tagesform entscheidend sein“, sagt TEV-Coach Kathan. „Das wird sicher ein gutes Spiel für die Zuschauer.“ Die Miesbacher sind gut vorbereitet. Während der Woche wurde mit vier Blöcken intensiv trainiert. Nun gilt es, dies auch im Spiel umzusetzen.

