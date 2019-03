TEV ohne Glanzleistung zum Pflichtsieg

„Die Punkte sind sehr wichtig“

Der TEV Miesbach steht in den Playoffs um die Bayerische Meisterschaft. Dank des Auswärtssiegs beim TSV Peißenberg macht die Mannschaft von Trainer Peter Kathan den Einzug vorzeitig klar.

Peißenberg – Der TEV Miesbach steht in den Playoffs um die Bayerische Meisterschaft. Dank des 4:2-Auswärtssiegs am Freitagabend beim TSV Peißenberg haben die Kreisstädter in der Verzahnungsrunde zwischen Oberliga und Bayernliga drei Spieltage vor dem Ende der Runde neun Punkte und 32 Tore Vorsprung auf einen Nicht-Playoff-Platz. Um die Bayerische Meisterschaft spielen die vier besten Bayernligisten, Tabellenführer SC Riessersee als Oberligist fällt also aus der Wertung. Zudem hat der TEV mit dem Dreier seinen Aufstiegsplatz verteidigt und weiterhin alles selbst in der Hand. „Leider haben wir es nicht geschafft, die Führung sicher runter zu spielen. Das müssen wir noch lernen“, sagt TEV-Trainer Peter Kathan. „Die Leistung war okay, die Punkte sind sehr wichtig.“

In der Tat war es keine Zaubervorstellung, die die Miesbacher ablieferten. Gegen die Peißenberger, für die es um Nichts mehr ging, reichte am Ende eine durchschnittliche Leistung zum Sieg. Die Hausherren traten mit einem Rumpfteam ohne etliche Leistungsträger an – unter anderem fehlten Routinier Manfred Eichberger und der kanadische Stürmer Daniel Clairmont. Die Miesbacher hatten vom Anpfiff weg mehr vom Spiel und ein deutliches Chancen-Übergewicht.

Es sollte aber bis Mitte des ersten Drittels dauern, ehe die ersten Treffer fielen. Nach einer Unterzahlsituation war der TEV gerade wieder komplett, in der Defensive fehlte aber noch die Zuordnung, was Peißenberg zum 1:0 nutzte. Dann dauerte es genau elf Sekunden, bis der Ausgleich fiel. Die Miesbacher gewannen das Bully, starten einen Angriff und Filip Kokoska traf per Einzelaktion zum 1:1. Damit war der Bann gebrochen, und Michael Grabmaier brachte den TEV nach einem sehenswerten Spielzeug kurz vor der Drittelpause im Nachschuss in Front. Mit der Miesbacher 2:1-Führung waren die Hausherren nach 20 Minuten noch gut bedient.

Doch noch gab sich Peißenberg nicht geschlagen, und so bekamen die knapp 400 Zuschauer zu Beginn des zweiten Durchgangs eine ausgeglichene Partie zu sehen. Spielentscheidend war der dritte Miesbacher Treffer. In eigener Unterzahl lief der Puck schnell über Johannes Bacher und Kokoska zu Bohumil Slavicek, der sein Break in seiner unnachahmlichen Art zum 3:1 abschloss. Spätestens als Felix Feuerreiter einige Minuten später auf 4:1 stellte, war klar, wer die drei Punkte einfahren würde.

Die Miesbacher schalteten im Schlussabschnitt einen Gang zurück, Peißenberg wirkte dennoch ideenlos und fand im Abschluss in TEV-Keeper Timon Ewert seinen Meister. Nach einem Solo traf der TSV noch zum 4:2-Endstand. Ein insgesamt verdienter Sieg für die Miesbacher, sodass die gut 60 mitgereisten Fans nach dem Schlusspfiff mit der Mannschaft wieder einmal feierten.

ts

TSV Peißenberg - TEV Miesbach 4:2 (1:2/0:2/1:0)

TEV Miesbach: Ewert (Geratsdorfer) – Bacher, Mechel, Gottwald, Schenkel, Stiebinger, Deml – Czaika, Grabmaier, Hein, Meineke, Fe. Feuerreiter, Amann, Gaschke, Kokska, Fl. Feuerreiter, Slavicek, Fissekis.

Tore: 1:0 (10.) Malatzki (Barth, Mooslechner), 1:1 (11.) Kokoska (Slavicek, Bacher). 1:2 (19.) Grabmaier (Fissekis, Schenkel), 1:3 (33.) Slavicek (Kokoska, Bacher), 1:4 (36.) Fe. Feuerreiter (Slavicek, Stiebinger), 2:4 (50.) Andrä (Barth).

Strafen: TSV 6 – TEV 4.

Zuschauer: 365.