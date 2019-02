TEV steht vor Einigung mit Kathan

„Wenn wir aufsteigen, gehen wir rauf“

von Thomas Spiesl schließen

Geht es nach dem TEV Miesbach, trainiert Peter Kathan auch in der nächsten Saison die Mannschaft. Die Gespräche stehen kurz vor dem Abschluss. Nicht verlängert wird hingegen der Vertrag von Kathans Vorgänger Simon Steiner.

Miesbach – Die Eishockey-Saison geht für den TEV Miesbach in den kommenden Wochen in die spannendste Phase. Etwas überraschend stehen die Kreisstädter in der Verzahnungsrunde auf dem zweiten Aufstiegsplatz zur Oberliga. Nun haben die Verantwortlichen die Weichen gestellt: Egal in welcher Liga – die Miesbacher werden mit Peter Kathan als Coach in die nächste Spielzeit gehen.

„Peter hätte die Saison gerne als Spieler beendet, ist aber unserer Bitte, das Traineramt zu übernehmen, nachgekommen“, erklärt Miesbachs Zweiter Vorsitzender Stefan Moser. „Er macht die Sache sehr gut. Wir sind in guten Gesprächen, dass er Trainer bleibt.“ Kathan sieht das ähnlich. „Eigentlich wollte ich nach dieser Saison eine Pause machen, aber der Einstieg war jetzt perfekt“, sagt der 37-Jährige. „Ich bin jedenfalls nicht abgeneigt. Und sportlich läuft es ja auch.“ Im Falle eines Oberliga-Aufstiegs müsste er im Sommer allerdings die B-Trainer-Lizenz erwerben, oder eine Sondergenehmigung für eine Saison beantragen.

Nicht verlängert wird hingegen der Ende März auslaufende Vertrag mit Simon Steiner, der seit Anfang des Jahres krankgeschrieben war und seit Beginn dieser Woche wieder arbeitet. „Meine Werte sind jetzt seit zwei Wochen stabil“, sagt Steiner. Er wird sich in den verbleibenden fünf Wochen um administrative Aufgaben wie Ausrüstung oder Spieler-Wohnungen kümmern. Zudem soll Steiner David Keckeis einarbeiten. Der 24-jährige Österreicher wird im Zuge seines dualen Sportstudiums in den nächsten zwei Jahren die Geschäftsstelle unterstützen.

„Wir sind Simon dankbar, dass er das Team nach dem ernüchternden Jahr in der Oberliga wieder stabilisiert hat“, sagt Moser. „Leider ist es ihm nicht gelungen, Konstanz in die Leistungen zu bringen. Das hat ihm sehr zugesetzt.“ Die Trennung erfolge im Guten, sagt Steiner. „Das waren vier lehrreiche Jahre in Miesbach für mich. Wenn ich weiterkommen möchte, muss ich jetzt schauen, dass ich zu einem größeren Verein komme.“ In den nächsten Wochen werde sich entscheiden, ob er Angebote aus dem Eishockey erhalte oder in den normalen Berufsalltag einsteigen werde.

Die Miesbacher haben sich in den vergangenen Tagen auch mit dem Thema Oberliga befasst. Schließlich hat der TEV vier Spieltage vor dem Ende der Runde alle Trümpfe selbst in der Hand. „Wenn wir den Aufstieg sportlich erreichen, dann gehen wir auch rauf“, stellt Moser klar. Er würde es jedoch lieber sehen, wenn sich das Team noch ein weiteres Jahr im Spitzenfeld der Bayernliga stabilisieren würde. „Die Mannschaft hat sich super entwickelt. Wir haben uns auch als Verein weiterentwickelt, sind aber noch einige Schritte von einer Wettbewerbsfähigkeit für die Oberliga entfernt“, erklärt der Zweite Vorsitzende. Zudem soll im Sommer die Eishalle saniert werden, um langfristig Betriebskosten einzusparen. Auch wenn sich Stadt und BLSV an den Kosten beteiligen, muss der TEV einen fünfstelligen Anteil aufwenden, wodurch die finanziellen Möglichkeiten bei der Zusammenstellung eines Oberliga-Kaders eingeschränkt sind.

Daher wäre der Verein in einem Jahr besser aufgestellt. „Aber im Sport kann man sich das nicht aussuchen“, sagt Moser. Klar ist zumindest: So wie vor zwei Jahren soll es nicht mehr laufen. „Der Sieg gegen Höchstadt und der damit verbundene Aufstieg vor zwei Jahren waren eine Art Betriebsunfall“, sagt Moser. „Jetzt haben wir auf jeden Fall mehr Vorlauf.“

Sorgen bereitet den Verantwortlichen das trotz der Erfolgsserie mangelnde Zuschauerinteresse. Der Schnitt in der Verzahnungsrunde liegt – trotz der 1000 Besucher beim Spitzenspiel gegen den SC Riessersee – nur knapp über 350. „Wir haben durch die letzte Saison in der Oberliga viele Gelegenheitszuschauer verloren, die wir diese Saison aufgrund einiger Heimniederlagen noch nicht zurückgewinnen konnten.“

ts