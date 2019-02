TEV hat Mitgefühl mit dem Gegner

Heimspiel gegen EHC Waldkraiburg

In der Lage, in der sich der EHC Waldkraiburg befindet, war der TEV Miesbach vor einem Jahr auch. Daher warnt Trainer Peter Kathan vor dem Heimspiel am Sonntag: „Angeschlagene Boxer sind am gefährlichsten.“

Miesbach – Die Spieler, Fans und Verantwortlichen des TEV Miesbach können derzeit wohl mit dem EHC Waldkraiburg mitfühlen. In der Eishockey-Oberliga-Vorrunde glückten den Löwen gerade mal zwei Siege, insgesamt holten sie nur 16 Punkte aus 32 Spielen. Auch in der Verzahnungsrunde zwischen Oberliga und Bayernliga läuft es nicht. Fünf Spieltage vor Schluss liegt der EHC neun Punkte hinter dem TEV, der auf Platz zwei steht. Der Abstieg wird für Waldkraiburg wohl kaum noch zu vermeiden sein.

Parallelen zur vergangenen Saison der Miesbacher sind dabei unverkennbar. Der TEV stieg bekanntlich nach nur einem Jahr Oberliga sang- und klanglos in die Bayernliga ab. Am Sonntag um 18 Uhr sind die Waldkraiburger in Miesbach zu Gast und können sich nur noch mit einem Sieg theoretische Chancen auf den Klassenerhalt ausrechnen. In der Favoritenrolle sind also die Hausherren.

Schon das Hinspiel war eine klare Sache. Der TEV setzte sich in Waldkraiburg deutlich mit 5:0 durch. Doch Trainer Peter Kathan warnt davor, die Gäste zu unterschätzen: „Angeschlagene Boxer sind am gefährlichsten. Es klingt zwar komisch, weil wir 5:0 gewonnen haben. Aber sie hatten schon im Hinspiel gute Chancen.“ Nach den beiden Siegen des vergangenen Wochenendes ließ er während der Woche locker trainieren. Am Montag stand Torwarttraining auf dem Programm. Zudem gingen die Spieler aufs Eis, die zuletzt nicht so viel Eiszeit bekommen hatten. Nach dem freien Dienstag wurde am Mittwoch intensiv trainiert, ehe am Donnerstag an den taktischen Details wie den Special Teams gefeilt wurde. „Es sind alle dabei und es geben auch alle Gas“, sagt Kathan. Bis auf Felix Feuerreiter, der mit einer Erkältung noch bis Freitag krankgeschrieben war, werden die Miesbacher am Sonntag wohl komplett auflaufen. Wenn es am Freitag in Landsberg keine weiteren Verletzungen oder Sperren gab (Partie bei Redaktionsschluss noch nicht beendet).

„Wir ändern nichts an unserer Taktik. Jeder Spieler weiß, was er zu tun hat.“, sagt der Coach. Nachdem die Tormaschine der ersten Reihe am vergangenen Wochenende ins Stocken geriet, sprangen der zweite und dritte Block in die Bresche und schossen mit ihren Treffern sechs Punkte heraus. Diese Ausgeglichenheit ist es auch, die die Miesbacher für die Gegner momentan schwer ausrechenbar macht. Zudem können die TEV-Cracks ohne Druck auflaufen, denn sie haben bereits mehr erreicht, als ihnen vor Beginn der Verzahnungsrunde noch zugetraut wurde.

Doch jetzt haben alle Lust auf mehr und wollen mindestens in die Playoffs um die Bayerische Meisterschaft einziehen. „Deswegen müssen wir daheim auch gegen Waldkraiburg gewinnen“, sagt Trainer Kathan. „Aber im Eishockey kann immer viel passieren.“

