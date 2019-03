TEV kann Playoff-Einzug klar machen

Sieg im Hinspiel: Im Heimspiel setzte sich der TEV Miesbach (in Rot) in der Verzahnungsrunde mit 5:4 gegen den TSV Peißenberg durch.

Pflichtaufgabe erfüllen

von Thomas Spiesl

Der TEV Miesbach kann sich am Freitag mit einem Sieg beim TSV Peißenberg - und entsprechenden Ergebnissen der Konkurrenz - bereits den Playoff-Einzug sichern.

Miesbach – Vier Spiele liegen in der Verzahnungsrunde zwischen der Eishockey-Oberliga und der Bayernliga noch vor dem TEV Miesbach, dann ist klar, wohin der Weg der Kreisstädter führen wird. Den Einzug in die Playoffs um die Bayerische Meisterschaft kann der TEV bereits am Freitag perfekt machen. Bei acht Punkten Vorsprung auf den Tabellensechsten EC Bad Kissingen haben die Miesbacher bei einem Sieg und entsprechenden Ergebnissen der Konkurrenz einen Platz unter den vier besten Bayernligisten sicher, die sich fürs Halbfinale qualifizieren. Aber es geht an diesem Wochenende für den TEV auch um den Aufstieg in die Oberliga Süd.

Zuerst gilt es, am Freitag eine Pflichtaufgabe zu erfüllen. Die Miesbacher sind beim Tabellenschlusslicht TSV Peißenberg zu Gast, für das die Spielzeit nach dem Wochenende wohl beendet sein wird. „Wir wollen auf jeden Fall in die Playoffs kommen“, sagt Trainer Peter Kathan. „Optimal wäre es, wenn wir uns das Heimrecht sichern könnten. Wenn es dann am Ende der zweite Platz wird, ist aber auch niemand böse.“

Auf nur neun Punkte bringen es die Peißenberger bislang in der Verzahnungsrunde. Allesamt wurden zu Hause geholt. Zu unterschätzen ist der TSV jedoch nicht, das zeigten die Siege gegen den EHC Klostersee und Bad Kissingen. „Peißenberg ist für uns immer ein unangenehmer Gegner“, sagt Coach Kathan. „Das wird vermutlich ein Geduldsspiel, und Peißenberg wird versuchen, das Spiel lange offen zu halten. Wir müssen geduldig bleiben, auch wenn wir in Rückstand geraten.“ Zudem habe der TSV gute und erfahrene Spieler wie Manfred Eichberger im Team.

Personell sieht es bei den Miesbachern gut aus. Einzig Matthias Stumböck musste nach neuerlichen Problemen mit dem Knie das Training diese Woche auslassen und wird wohl nicht spielen können. Dafür steht Florian Feuerreiter wieder zur Verfügung. Der Kapitän des TEV wird bei den Eishacklern an der Seite von Florian Gaschke und Maxi Meineke auflaufen. „Wir wollen in Peißenberg unbedingt gewinnen, dann hat das Heimspiel gegen Grafing am Sonntag schon vorentscheidenden Charakter“, sagt TEV-Verteidiger Sebastian Deml. „Das wäre für die Zuschauer noch attraktiver.“

Nachdem sich die beiden Keeper Timon Ewert und Anian Geratsdorfer am vergangenen Wochenende abwechselten, lässt sich der Coach diesmal bis kurz vor dem Spiel alle Optionen offen. „Ich bin mit beiden sehr zufrieden“, sagt Trainer Kathan. „Das ist ein echtes Luxusproblem. Ich werde nach dem Abschlusstraining das Gespräch mit den Torhütern suchen und vielleicht auch einfach vor dem Spiel fragen, wer sich besser fühlt.“

Sollte es den Miesbachern auch in Peißenberg gelingen, ihre Chancen wie beim vergangenen Heimspiel gegen Oberligist EHC Waldkraiburg (11:1) konsequent zu nutzen, ist es wahrscheinlich, dass der TEV drei Punkte einfährt.

ts