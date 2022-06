Eishockey: Wieder Verzahnungsrunde mit der Oberliga geplant

Die Bank des TEV Miesbach bei einem Heimspiel. © Max Kalup

In der Spielzeit 2022/23 gibt es aller Voraussicht nach wieder eine Verzahnungsrunde der Eishockey-Bayernliga mit der Oberliga.

Miesbach - Der TEV Miesbach bastelt noch am Kader für die kommende Bayernliga-Saison, auch die Planungen bei den Verbänden laufen auf Hochtouren. So wurde diese Woche beschlossen, dass in den Oberligen ab sofort drei Ausländer pro Verein eingesetzt werden dürfen, mindestens einer muss EU-Ausländer sein. Die Oberliga beginnt am 30. September, die Bayernliga wohl eine Woche später.

Die Regelung, dass in der Oberliga nur deutsche Torhüter eingesetzt werden dürfen, bleibt bestehen. Die Oberligisten werden die Vorrunde Anfang März abgeschlossen haben und äußern Bereitschaft, wieder eine Verzahnungsrunde mit der Bayernliga zu spielen. Der TEV Miesbach könnte auf zahlreiche namhafte Klubs aus der Region treffen, sofern er sich über die Bayernliga-Hauptrunde qualifiziert. Nach den Pfingstferien findet ein Treffen aller Bayernligisten statt, in dem der Modus besprochen werden soll.

In der Bayernliga sind weiterhin nur zwei Kontingentstellen erlaubt. Zu einer möglichen Verzahnungsrunde werden sich die Bayernliga-Klubs wohl auch mit einem dritten Ausländer verstärken dürfen. ts