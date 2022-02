Erfolgreiche Mission „Jugend forscht“: TEV siegt in Amberg

Stefano Rizzo erzielte in Amberg zwei Treffer. © Thomas Plettenberg

Der TEV Miesbach setzt sich durch einen 3:0-Sieg in Amberg in der Spitzengruppe der Bayernliga-Aufstiegsrunde fest.

Miesbach – In der Bayernliga-Aufstiegsrunde zeichnet sich nach sechs von 14 Spielen eine Zwei-Klassen-Gesellschaft ab. Auf den ersten drei Rängen marschieren der EHC Klostersee (sieben Spiele/18 Punkte), der ESC Kempten (6/15) und der TEV Miesbach (6/15) voran, die verbliebenen fünf Teams kämpfen um den vierten und letzten Playoff-Platz. Der TEV steht, dank eines 3:0-Siegs am Mittwoch beim ERSC Amberg, also schon fast mit einem Bein in die Playoffs.

Die Miesbacher waren ohne Timon Ewert, Sebastian Deml, Stephan Stiebinger, Dusan Frosch, Matthias Bergmann und Patrick Asselin angereist. Coach Michael Baindl schickte dafür fünf Cracks aus dem eigenen Nachwuchs aufs Eis. Und die Mission „Jugend“ forscht war äußerst erfolgreich. Trotz eines Durchschnittsalters von nur gut 23 Jahren siegten die Rot-Weißen in der Oberpfalz verdient.

Vor allem Einsatz und Kampfgeist stimmten nach dem etwas schwächeren Match in Kempten wieder. Die Gäste präsentierten sich als Mannschaft, suchten den Abschluss und warfen sich in jeden Schuss. Die beiden Matchwinner aus Sicht der Kreisstädter waren Keeper Anian Geratsdorfer, der die Amberger Angreifer reihenweise zur Verzweiflung brachte und Doppeltorschütze Stefano Rizzo. Aber auch die Cracks aus der U20 überzeugten in jeder Hinsicht, sodass der TEV fast die komplette Spielzeit über mit vier Sturmreihen agieren konnte.

Geratsdorfer mit erstem Shut Out

Das Spiel selbst war ausgeglichen, Chancen gab es auf beiden Seiten. Im ersten Durchgang hatte Amberg die besseren Möglichkeiten, den Treffer machte aber der TEV. Nach starken Doppelpass mit Christoph Fischhaber brachte Rizzo die Gäste in Front, während Amberg ein ums andere Mal an Geratsdorfer scheiterte.

Im zweiten Durchgang gab es erneut Chancen hüben wie drüben. Weitere Treffer fielen aber nicht, auch weil der TEV am Pfosten scheiterte. Amberg drängte im Schlussabschnitt noch einmal auf den Ausgleich. Die Vorentscheidung war aber das 2:0 nach vier Minuten. Franz Mangold eroberte die Scheibe an der gegnerischen blauen Linie, zog ins Drittel und legte ab für Rizzo, der im Slot freistehend einschoss. Im Anschluss verdiente sich Geratsdorfer den ersten Shut Out der Saison redlich, Michael Grabmaier besorgte in der letzten Minute mit einem Empty Net Goal den 3:0-Endstand.

„Wir haben 50 Minuten mit vier Reihen durchgespielt und taktisch alles hervorragend umgesetzt. Anian Geratsdorfer hat im Tor eine super Vorstellung gezeigt. Es war eine grandiose Teamleistung und die jungen Spieler haben ihre Sache hervorragend gemacht. Insgesamt war es ein super Auswärtsspiel und ein verdienter Sieg. Darauf können wir aufbauen“, resümierte Baindl.

Schwere Aufgabe in Buchloe

Bereits am heutigen Freitag wartet das nächste schwere Auswärtsspiel auf die Miesbacher. Es ist das fünfte und letzte Spiel in Folge auf fremdem Eis. Um 20 Uhr ist der TEV bei den Pirates in Buchloe zu Gast, die mit aktuell sechs Punkten aus fünf Spielen noch um den vierten Rang kämpfen. Auf Miesbacher Seite werden Stiebinger und Deml in den Kader zurückkehren. Asselin, Bergmann, Ewert und Frosch fallen weiterhin aus.

„Buchloe hat eine starke erste Reihe, auf die es aufzupassen gilt. Wir müssen wieder ein diszipliniertes Spiel abliefern, um dort gewinnen zu können“, sagte Baindl. Das Ziel der Gäste sind drei Punkte, dann würde der TEV bei noch fünf ausstehenden Heimspielen nicht nur mit einem Bein in den Playoffs stehen. ts

ERSC Amberg – TEV Miesbach 0:3 (0:1/0:0/0:2)



TEV: Geratsdorfer (Mühldorfer) - Bacher, Mechel, Mühlpointner, Kirsch, Nowak, Meineke - Witt, Kuhn, Heiß, Grabmaier, Fischhaber, Fe. Feuerreiter, Rizzo, Mangold, Thyroff, Pölt, Fl. Feuerreiter, Slavicek.

Torfolge: 0:1 (16.) Rizzo (Fischhaber, Mühlpointner), 0:2 (44.) Rizzo (Mangold), 0:3 (60.) Grabmaier (Mechel, Fe. Feuerreiter).

Strafen: ERSC 4 - TEV 4.

Zuschauer: 404.