Erneut auf Augenhöhe: TEV Miesbach unterliegt Oberligist Passau knapp

Vor allem defensiv müssen die Miesbacher bis zum Saisonstart am 1. Oktober zulegen. © TP

Der TEV Miesbach hat auch gegen die Black Hawks Passau gezeigt, dass er Oberliga spielen könnte. Einzig die Defensive bereitet noch ein wenig Sorgen.

Miesbach – Auch beim vierten Vergleich mit einem Oberligisten konnte der TEV Miesbach das Spiel offen gestalten: Im letzten Vorbereitungsspiel im „Mia helfn zam“-Stadion verlor der TEV 6:7 gegen den EHF Passau.

Im Vergleich zum Spiel gegen Landsberg fehlte Alexander Thyroff (angeschlagen), dafür war Matthias Bergmann dabei. Die Miesbacher gerieten früh ins Hintertreffen, dann entwickelte sich ein schnelles und sehenswertes Duell auf Augenhöhe. Im Nachschuss gelang Thomas März der Ausgleich. In Überzahl brachte Ales Furch den TEV nach einem Schuss von Felix Feuerreiter per Tip-in in Front. Nach einigen merkwürdigen Hinausstellungen ging es mit 2:3 in die Pause. Im zweiten Drittel bekamen die knapp 200 Zuschauer weiterhin ein schnelles Hin und Her zu sehen. Furch glich zuerst aus zum 3:3, dann zog Passau auf 5:3 davon, ehe Stefano Rizzo per Penalty und Nick Endress in Überzahl ausglichen. Passau eröffnete den Schlussabschnitt mit einem Doppelschlag. Bergmann hämmerte die Scheibe in doppelter Überzahl zum 6:7 ins Netz, doch der Ausgleich wollte nicht mehr fallen.

Trotz der Niederlage bestätigte der TEV, dass man wohl auch in der Oberliga im Mittelfeld mitmischen könnte. In Anbetracht von 19 Gegentreffern am Wochenende besteht aber gerade in der Defensive noch Optimierungsbedarf. Daran wird Coach Michael Baindl diese Woche mit seinen Cracks arbeiten. ts

TEV Miesbach – EHF Passau 6:7 (2:3/3:2/1:2)

TEV: Geratsdorfer (Mühldorfer) - Bacher, Mechel, Bergmann, Kögl, Kirsch, Nowak - März, Heiß, Endress, Meineke, Feuerreiter, Rizzo, Furch, Hüsken, Pölt, Slavicek.

Torfolge: 0:1 (4.) Dybowksi, 1:1 (5.) März, 2:1 (10.) Furch, 2:2 (15.) Santeri, 2:3 (19.) Popoff, 3:3 (26.) Furch, 3:4 (28.) Cizek, 3:5 (30.) Bitomsky, 4:5 (33.) Rizzo PEN, 5:5 (39.) Endress, 5:6 (43.) Bitomsky, 5:7 (46.) Franz, 6:7 (54.) Bergmann.

Strafen: TEV 16 - EHF 16.

Zuschauer: 185.