Viktoria del Toso vom TEV Miesbach spielt U16-Nationalmannschaft

Spannende Erlebnisse warten auf Viktoria del Toso. © Privat

Es ist ein vielversprechender Auftakt: Viktoria del Tosto vom TEV Miesbach wurde für ein U16-Turnier in die deutsche Nationalmannschaft berufen.

Miesbach – Mit Viktoria del Toso ist eine Spielerin aus dem Nachwuchs des TEV Miesbach in die U16-Damen-Nationalmannschaft berufen worden. Die 15-Jährige reiste bereits am vergangenen Sonntag zu einem Lehrgang nach Füssen. Nach drei Trainingseinheiten machten sich die Nachwuchs-Cracks am Dienstag auf die Reise nach Budapest, wo abends die nächste Einheit auf dem Terminplan stand.

Am Mittwoch begann in Györ ein U16-Turnier, bei dem die deutsche Nationalmannschaft in der Vorrunde auf Österreich, Ungarn und Finnland trifft. Am Samstag findet das Platzierungsspiel statt, in dem es je nach den Ergebnissen der Hauptrunde Tschechien, der Schweiz, Frankreich oder Norwegen geht. Es folgt die Siegerehrung, ehe der DEB-Tross bereits am Sonntag die Rückreise antritt.

Für die 15-jährige Miesbacherin ist es die erste Berufung ins Nationalteam. Sie will sich nun mit guten Leistungen für weitere Nominierungen ins DEB-Damen-Team empfehlen. ts