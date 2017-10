TEV Miesbach bricht gegen Landshut den Fluch

Der erste Sieg in der Oberliga ist geschafft

Nein, so etwas hat es im Miesbacher Eishalle schon länger nicht mehr gegeben. Genauer gesagt: In dieser Saison noch nicht.

Die TEV-Cracks liefen zuerst die wohlverdiente Ehrenrunde, ehe vor den rund 500 Zuschauern la ola folgte – die obligatorische Welle: Der TEV hat sich durch ein sensationelles 6:4 über Altmeister Landshut den ersten Sieg in der Oberliga Süd geholt.

„Wir sind endlich für unseren Aufwand belohnt worden“, sagt ein sichtlich erleichterter TEV-Coach Markus Wieland, der das Geschehen dieses Mal von der Tribüne aus verfolgen musste. Der Miesbacher Übungsleiter war nach seiner Disziplinarstrafe vom Freitag in Waldkraiburg gesperrt.

Die Personalie hinter der Miesbacher Bande – Mathias Hart und der verletzte Kapitän Sebastian Deml vertraten Wieland – war aber beileibe nicht das einzige unglückliche Vorzeichen. Denn: Mit Sebastian Deml, Tom-Patric Kimmel und Max Deichstetter vergrößerten vor der Partie gegen Landshut gleich drei arrivierte Stammkräfte das ohnehin schon große TEV-Lazarett.

Und auch der Spielstart verlief alles andere als gut. Keine 60 Sekunden waren gespielt, da musste Anian Geratsdorfer im Miesbacher Kasten bereits die Scheibe erstmals aus dem Netz holen. Bill Trew hatte den Altmeister aus Landshut mit 1:0 in Führung gebracht.

Doch anders als in der Vorwochen ließen sich die Miesbacher durch diesen erneuten Nackenschlag nicht entmutigen. Im Gegenteil: „Wir haben heute alle an einem Strang gezogen“, freut sich Wieland und fügt an, dass seine Truppe „gegen Landshut richtig gut mitgehalten“ habe. Im ersten Abschnitt war es anschließend sogar mehr als das.

Keine drei Minuten nach dem Rückstand traf Benjamin Frank zum Ausgleich, ehe kurz darauf James Hall einen Schuss von Peter Kathan zur 2:1-Führung ins Netz abfälschte. „Ich denke, dass unsere Führung aus der ersten Minute nicht förderlich war“, meint Landshuts Coach Axel Kammerer. „Wir waren im ersten Drittel zu lasch und haben viel zu viele Geschenke verteilt.“

Präsente, die die Kreisstädter nur zu gerne annahmen. So erhöhte zunächst Stefano Rizzo auf 3:1, ehe Martin Lidl noch vor dem ersten Wechsel das 4:1 erzielte und damit das wohl beste Miesbacher Drittel in dieser Spielzeit krönte. „Wir haben unser Spiel einfach gehalten“, betont Wieland. „Zudem haben wir das nötige Glück gehabt.“

Nicht zuletzt, weil Landshut ab dem Mittelabschnitt die Schlagzahl deutlich erhöhte, aber ein aufopferungsvoller Kampf der Miesbacher Defensive gepaart mit einem hervorragend aufgelegten Geratsdorfer im Kasten sorgten dafür, dass die TEV-Cracks mit einer 5:2-Führung in das finale Drittel gehen konnten. Athanassios Fissekis hatte zwischenzeitlich den fünften TEV-Treffer und gleichzeitig das dritte Überzahltor an diesem Abend beigesteuert.

Anschließend warfen die Gäste alles nach vorne. Und es hätte durchaus noch einmal spannend werden können. Denn unmittelbar nach dem Seitenwechsel stocherte Landshuts Christoph Fischhaber nach einem Abpraller die Scheibe zum 3:5 ins Netz. Doch an diesem Tag sollte das Glück endlich einmal auf Miesbacher Seite sein. Denn trotz nun drückender Überlegenheit der Gäste nutzte Fissekis acht Minuten vor dem Ende den wohl einzigen nennenswerten Angriff im Schlussdrittel und traf zum vorentscheidenden 6:3. Kurz vor Schluss verkürzte Landshuts Christopher Schadewaldt dann noch auf 4:6, doch auch er konnte den anschließenden Miesbacher Jubelsturm nicht mehr verhindern.

„Wir haben heute gezeigt, dass wir in jedem Spiel 60 Minuten fighten“, freut sich Wieland. „Für uns ist es ein Genuss, in dieser Liga zu spielen.“ Es ist zu hoffen, dass nun des Öfteren wieder eine La-ola-Welle durch das Miesbacher Eisstadion schwappen wird.

Markus Eham





TEV Miesbach – EV Landshut 6:4 (4:1/1:1/1:2)

TEV Miesbach: Geratsdorfer (Ewert) – Kirschbauer, Krumbiegel, Lidl, Frank, Kathan, Kristic – Hall, Stemke, Höck, Felix Feuerreiter, Rizzo, Florian Feuerreiter, Stiebinger, Fissekis, Stumböck, Reiter, Matha, Meineke.

Tore: 0:1 (00:38) Trew (Schadewaldt, Ehl), 1:1 (03:37) Frank (Fissekis, Hall), 2:1 (06:14) Hall (Kathan, Stemke), 3:1 (17:13) Rizzo (Reiter, Lidl) 5-4PP, 4:1 (19:54) Lidl (Reiter, Rizzo) 5-4PP, 4:2 (22:36) Trew (Reiter, Ehl), 5:2 (25:32) Fissekis (Stemke, Hall) 5-3PP, 5:3 (41:28) Fischhaber (Forster, P. Abstreiter), 6:3 (48:01) Fissekis (Hall, Meineke), 6:4 (56:09) Schadewaldt (Ehl, Krogh).

Zuschauer: 483.

Strafen: TEV 6 – EVL 10.