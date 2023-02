Erstes Heimspiel der Meisterrunde: TEV Miesbach empfängt Königsbrunn – Patrick Asselin fällt aus

Fest im Blick hat Bobby Slavicek (l.) den nächsten Heimsieg gegen Königsbrunn. In der Vorrunde war das TEV-Ass bereits mit einem Tor gegen die Pinguine erfolgreich. © Christian Scholle

Nach zwei Wochen dürfen sich die Eishockey-Fans aus der Region wieder über Bayernliga-Spitzeneishockey im Miesbacher „Mia helfn zam“-Stadion freuen. An diesem Sonntag um 18 Uhr empfängt der TEV Miesbach die Pinguine aus Königsbrunn.

Bereits am Freitag trafen die beiden Teams im Augsburger Vorort aufeinander – das Spiel war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet.

Wenn es beim Freitagsspiel keine Verletzungen oder Sperren gab, kann der TEV mit breitem Kader und vier Sturmreihen in die Partie gehen. Für den kranken Patrick Asselin wird erneut Ales Furch im Kader stehen. Florian Heiß fehlt krankheitsbedingt.

„Ich hoffe auf viele Zuschauer. Die Mannschaft hätte es sich verdient, es gibt auf jeden Fall schon Playoff-Hockey zu sehen“, erklärt Trainer Michael Baindl. Einen Hauch von Playoffs bringt schon allein der Spielplan der Meisterrunde mit sich, denn sowohl an diesem als auch am nächsten Wochenende treffen die Kreisstädter zweimal auf denselben Gegner.

„Ich sehe das als Vorteil, weil man sich dann nur auf einen Gegner einstellen muss“, sagt Baindl. Im Vergleich zum 8:5-Sieg in Peißenberg, bei dem die Miesbacher durchaus klarer hätten gewinnen können, gibt es trotz des guten Starts noch Optimierungsbedarf. „Wir werden gegen Königsbrunn sicher weniger Chancen bekommen. Deshalb müssen wir eiskalt vor dem Tor sein“, sagt Baindl. „In Unterzahl müssen wir uns auch steigern. Wir haben in vier Situationen zwei Gegentore kassiert – das ist nicht unser Anspruch.“

Allerdings muss man sehen, dass die beiden letzten Gegentreffer in Peißenberg beim Stand von 8:3 nur statistischen Wert hatten und der TEV sich bereits in Playoff-Form präsentierte. Auch wenn der Einzug in die K.-o.-Runde bereits feststeht, betont Baindl immer wieder, wie wichtig die Zwischenrunde ist: „Wenn wir den ersten Platz holen, dann haben wir in den Playoffs immer Heimrecht. Das wäre extrem wichtig, denn zu Hause sind wir noch schwerer zu schlagen.“

Unter der Woche wurde beim Training am Dienstag am Zweikampfverhalten gearbeitet. Am Mittwoch stand das Spielsystem im Blickpunkt, ehe am Donnerstag der Schwerpunkt auf die Special Teams gelegt wurde. Unter besonderer Beachtung werden am Sonntag die beiden Königsbrunner Angreifer Marco Sternheimer und Tim Bullnheimer stehen, die in der Bayernliga-Vorrunde zu den besten Scorern der Liga gehörten. Auch Pinguine-Neuzugang Viktor Shakhvorostov präsentierte sich zuletzt treffsicher. In der Vorrunde setzte sich der TEV gegen Königsbrunn zu Hause mit 4:2 durch und siegten auswärts 6:3. Mit einem Heimsieg könnte der TEV schon am dritten Spieltag der Meisterrunde einen großen Schritt in Richtung Playoff-Heimrecht machen.