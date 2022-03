„Es wird extrem schwer“: TEV-Coach Baindl erwartet heftigen Widerstand in Kempten

Mit vier Sturmreihen ins Allgäu: Maxi Meineke (r. mit Verteidiger Andreas Nowak und Goalie Anian Geratsdorfer) soll zusammen mit Stephan Stiebinger und Florian Heiß vorne Druck machen. © Archiv Thomas Plettenberg

Das Playoff-Halbfinale ist in der Eishockey-Bayernliga ist in vollem Gange. Bereits am Freitag startete die Best-of-three-Serie zwischen dem TEV Miesbach und dem ESC Kempten. Das erste Match in Miesbach war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet. An diesem Sonntag steigt um 18 Uhr in Kempten das zweite Aufeinandertreffen.

Bei den beiden bisherigen Gastspielen im Allgäu blieb der TEV ohne Punktgewinn. Das soll am Sonntagabend anders aussehen. „Wir haben uns in Kempten bisher schwergetan“, stellt TEV-Trainer Michael Baindl fest. „Allerdings kamen die beiden Spiele auch zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Beim ersten Spiel hatten wir nur einen Mini-Kader, beim zweiten Spiel war nach dem Wochentagspiel in Schongau der Schlendrian drin – und das hat sich dann auch in Kempten durch das Spiel gezogen.“

Personell sieht es gut aus bei den Miesbachern. Bis auf Dusan Frosch, für den die Saison aufgrund von Rückenproblemen beendet ist, sind die Miesbacher aller Voraussicht nach komplett. Timon Ewert wird als Back-up-Keeper in den Kader zurückkehren – im Tor stehen wird erneut Anian Geratsdorfer. „Es wird extrem schwer in Kempten. Sie haben viele Fans und ein schönes Stadion, aber wir haben dort schon zwei Mal gespielt und wissen, was auf uns zukommt“, sagt Baindl.

Auch die alte Holzbande in Kempten hat ihre Tücken, wie sich beim letzten Spiel zeigte, als ein Puck bei einem harmlosen Pass in die Rundung plötzlich direkt vor das Miesbacher Gehäuse sprang, was zum Gegentor führte. Aber der TEV ist gewappnet. „Das passiert dem Anian sicher kein zweites Mal“, ist sich Baindl sicher.

Von seiner Mannschaft fordert der Cheftrainer ein diszipliniertes Auftreten und volle Konzentration in den Special Teams. Nicht umsonst gehören die Sharks zu den besten Powerplay-Mannschaften der Bayernliga. „Oppenberger und Harrogate spielen beide eine starke Saison, und Lepine ist zuletzt auch immer starker geworden“, sagt Baindl. „Zudem haben sie mit Schäffler und Grötzinger schlaue und abgezockte Spieler in ihren Reihen. Aber wir schauen auf uns und wollen unser Spiel machen.“

Wie schon am Freitag werden die Miesbacher auch beim Auswärtsspiel mit vier Sturmreihen in die Partie gehen. Den vierten Angriff bilden dabei voraussichtlich Stephan Stiebinger, Florian Heiß und Maxi Meineke, die allesamt stets für einen Treffer gut sind. „Wenn die Jungs vorchecken und die Verteidiger müde spielen, dann profitieren bei uns alle davon“, weiß Baindl.

Wie viel Eiszeit der vierte Sturm bekommt, hängt aber immer stark vom Spielverlauf ab. „Wir haben unter der Woche spezifische Spielsituationen trainiert und Video-Analysen gemacht. Die Jungs wissen genau, was sie zu tun haben“, verspricht Baindl.

Unter der Woche bereiteten sich die Miesbacher also mit vollem Kader und voller Konzentration auf die Aufgaben des Wochenendes vor und sind nun gerüstet, erstmals auch einen Sieg im Allgäu zu landen. Sofern es der zweite des Wochenendes wäre, würde das zugleich den Einzug ins Playoff-Finale um die Bayerische Meisterschaft bedeuten. Dieses steigt dann am kommenden Wochenende gegen den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen dem EHC Klostersee und dem ERSC Amberg.