Ewert hext das Heimrecht her: TEV Miesbach gewinnt erstes Spiel gegen Füssen

Eishockey Meisterrunde

In der Finalserie um die Bayerische Meisterschaft hat der TEV Miesbach das erste Spiel gegen den EV Füssen glücklich gewonnen. Vor allem Schlussmann Timon Ewert verhalf zum Erfolg.

Füssen – Das erste Spiel um die Bayerische Meisterschaft zwischen dem EV Füssen und dem TEV Miesbach war nicht unbedingt ein Eishockey-Feuerwerk. In einem durchschnittlichen Match hatten die Hausherren eigentlich mehr vom Spiel und auch deutlich mehr Torabschlüsse. Sie fanden aber ein ums andere Mal in TEV-Keeper Timon Ewert ihren Meister. Dieser zeigte einmal mehr seine Qualitäten als Play-off-Keeper und brachte die Füssener Angreifer immer wieder zur Verzweiflung.

Die Miesbacher hingegen hatten diesmal das Glück des Tüchtigen und profitierten im letzten Drittel von zwei Patzern des EVF-Keepers, sodass sie den ersten Sieg der Best-of-Five-Serie mit an die Schlierach nehmen konnten und sich damit das Heimrecht erkämpften. „Unser Matchwinner war Timon Ewert“, stimmte auch TEV-Trainer Peter Kathan zu. So konnten es nach dem Spiel die meisten der gut 900 Zuschauer und auch die Füssener Spieler kaum fassen, wie sie dieses Duell hatten verlieren können, während sich die Miesbacher über ihren Überraschungscoup freuten.

Die Gäste kamen zu Beginn der Begegnung nicht gut aus den Startlöchern. Füssen nahm das Spiel von der ersten Minute an in die Hand und der TEV kam in den ersten zehn Minuten zu keinem nennenswerten Torschuss. Es war nur eine Frage der Zeit, bis der Führungstreffer für die Heimischen fiel. Bei einem Schuss von der Seite war Ewert in der achten Spielminute die Sicht verdeckt, sodass der Puck ins Netz segelte. Eine halbe Minute vor der Sirene fiel das 2:0, als der Altmeister ein Powerplay gut ausspielte und einnetzte.

Mit diesem Spielstand waren die Gäste nach 20 Minuten noch gut bedient, doch es sollte eine Steigerung folgen. Nach der Pause wirkten die Miesbacher frischer und gestalteten die Partie nun ausgeglichen. Die besseren Möglichkeiten hatten aber weiter die favorisierten Gastgeber. Das Tor zum 2:1-Pausenstand machte aber der TEV. Filip Kokoska brachte den Puck von der blauen Linie durch einen Spielerpulk hindurch aufs Tor, Füssens Keeper Benedikt Hötzinger ließ die Scheibe nach vorne abprallen und Felix Feuerreiter staubte ab zum Anschlusstreffer.

Im Schlussabschnitt wurde das Spiel dann etwas ruppiger und die Füssener Zuschauer waren mit einigen Entscheidungen der Schiedsrichter, die auf beiden Seiten viel durchgehen ließen, nicht einverstanden. Die Miesbacher spielten weiterhin körperbetont und hatten dann auch das Glück auf ihrer Seite. 50 Minuten waren gespielt, als Stephan Stiebinger in Überzahl die Scheibe scharf vors Tor brachte. Vom Schoner des EVF-Torwarts trudelte diese direkt zum Ausgleich über die Linie.

Vier Minuten später fiel der Siegtreffer. Florian Gaschke zog von der Blauen Linie ab und überraschte damit Hötzinger. Auf der Fanghandseite schlug der Puck im Kreuzeck ein. So gingen die Gäste letztlich als glücklicher Sieger vom Eis.

„Wir waren im ersten Drittel etwas nervös, im zweiten Drittel wurde es dann besser“, resümierte der TEV-Trainer. Im Schlussdrittel hätte der Schiedsrichter auf beiden Seiten nicht gut gepfiffen und der TEV zwei glückliche Tore gemacht. Kathan: „Die Mannschaftsleistung war top, aber das war nur das erste Spiel.“