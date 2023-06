Erster Goalie im Kader

Timon Ewert spielt seit 2016 für den TEV.

Torwart Timon Ewert hat seinen Vertrag beim TEV Miesbach verlängert und geht in seine achte Saison für den Verein.

Miesbach – Timon Ewert gehört beim TEV Miesbach fast schon zum Inventar. Der 31-jährige Keeper hat nun seinen Vertrag um eine weitere Spielzeit verlängert und ist damit der erste Goalie im Kader für die Bayernliga-Saison 2023/24.

Ewert geht damit bereits in seine achte Saison bei den Kreisstädtern. 2016 war er aus Germering an die Schlierach gekommen und überzeugte dabei Jahr für Jahr. So hatte er 2020 großen Anteil am Aufstieg in die Oberliga und war auch in den diesjährigen Bayernliga-Playoffs für die Miesbacher immer wieder der Turm in der Schlacht. 141 Mal stand Ewert bereits für den TEV zwischen den Pfosten. Mit einem Gegentorschnitt von 2,45 war er in der vergangenen Saison der – statistisch gesehen – zweitbeste Goalie der Liga hinter Stefan Vajs (Königsbrunn).

„Ich bin glücklich, auch in der neuen Saison wieder beim TEV im Tor zu stehen“, erklärt Ewert. „Wir haben einige neue Spieler in der Mannschaft, auf die ich mich freue. Ich hoffe, dass der Modus heuer für Fans und Spieler nachvollziehbarer ist als im letzten Jahr. Mit dem Derby gegen den EHC Klostersee kommt für mich ein weiteres Highlight hinzu.“