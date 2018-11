Ex-Spieler kritisiert TEV-Coach: Martin Zahora äußert sich nach vorzeitigem Abgang

Eishockey-Bayernliga

von Thomas Spiesl schließen

Da herrscht ganz schön Unruhe beim TEV Miesbach. Nach dem vorzeitigem Abgang von Martin Zahora, hat sich der Tscheche nun selbst geäußert.

Miesbach – Beim TEV Miesbach geht es momentan nicht nur sportlich turbulent zu, auch im Umfeld brodelt es. Nach dem Abgang des Tschechen Martin Zahora, der wie berichtet beim Spiel am Sonntag in Geretsried bereits nicht mehr im Kader stand, meldete sich dieser im Forum der Miesbacher Homepage selbst zu Wort.

„Seit Anfang der Saison hatte Trainer Simon Steiner mit mir ein Problem“, schreibt Zahora. „Ich habe versucht herauszufinden, warum dies so ist, das ist mir aber nicht gelungen. Vor einem Monat habe ich mich entschieden, die Saison wegen ihm in Miesbach [vorzeitig] zu beenden.“ Gleichzeitig bedankte er sich bei den Fans für die Unterstützung. „In einem Gespräch wurde mir mitgeteilt […] dass ich sehr einfach ersetzbar bin und deswegen ist das Ganze jetzt so beendet worden“, schreibt der Tscheche weiter. „Die ganze Situation endete [so], dass ich meine Sachen eingepackt vor der Mannschaftskabine gefunden habe.“

Dies entfachte natürlich wüste Diskussionen im Netz. Die eine Seite fordert eine Trennung von Trainer Steiner, es gibt aber auch Stimmen, die Zahora unprofessionelles Verhalten vorwerfen. Um weitere Eskalationen zu verhindern, wurde von den TEV-Verantwortlichen ein Fan-Stammtisch mit dem Vorstand anberaumt. Dieser findet am morgigen Donnerstag um 19 Uhr in der Eisstadion-Gaststätte statt.