Der Top-Scorer bleibt an Bord: Felix Feuerreiter verlängert TEV-Vertrag um ein Jahr

Bleibt beim TEV: Felix Feuerreiter. © tp

Das Eishockey-Eigengewächs Felix Feuerreiter verlängert seinen Vertrag beim TEV Miesbach um ein Jahr. Trainer Michael Baindl freut sich über diese Entscheidung.

Miesbach – In der vergangenen Bayernliga-Saison war er die größte positive Überraschung beim TEV Miesbach: Felix Feuerreiter. Das Miesbacher Eigengewächs sammelte 82 Scorerpunkte, erzielte 37 Tore selbst und legte 45 weitere Treffer für seine Mitspieler auf. Zudem krönte er sich zum Topscorer der Bayernliga und wurde von bayernhockey.com zum Bayernliga-Spieler der Saison gewählt.

Felix Feuerreiter fühlt sich wohl beim TEV

Auch wenn es mit dem TEV am Ende nur zur Bayernliga-Vize-Meisterschaft hinter Aufsteiger EHC Klostersee reichte, an Angeboten anderer Vereine aus höheren Ligen dürfte es dem Stürmer nicht gemangelt haben. Doch der 26-Jährige bleibt seinem Heimatverein, bei dem er fast alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen hat, weiterhin treu und verlängerte seinen Vertrag beim TEV um ein weiteres Jahr.

Seit acht Jahren läuft Feuerreiter bereits für die Herrenmannschaft der Kreisstädter auf und hat dabei schon mehr als 250 Einsätze im rot-weißen Trikot absolviert. „Ich fühle mich in Miesbach sehr wohl“, sagt der gebürtige Holzkirchner. „Das Umfeld, die Mannschaft, das harmoniert alles super. Es macht einfach Spaß, ein Teil davon zu sein.“

Trainer glücklich über die Verlängerung

Zumal die Mannschaft des TEV Miesbach auch für die kommende Spielzeit viel Ehrgeiz mitbringen will. „Wir versuchen immer, bestmöglich auf die Saison vorbereitet zu sein und so früh wie möglich zu starten“, erklärt Feuerreiter. „Das Sommertraining läuft bereits, damit wir bereit sind, wenn es wieder losgeht. Ich freue mich schon auf die neue Saison und auch darauf, wenn es in knapp zwei Monaten wieder aufs Eis geht. Wir möchten wieder eine gute Saison abliefern und oben in der Bayernliga mitspielen.“

Auch Trainer Michael Baindl freut sich über die Vertragsverlängerung seines Topscorers. „Ich bin glücklich, dass wir den besten Spieler der vergangenen Saison halten konnten. Felix ist mit das Herz des Vereins. Er ist im besten Eishockey-Alter – ein Athlet, den man sich als Trainer nur wünschen kann. Ein echter Leader auf und neben dem Eis.“ THOMAS SPIESL