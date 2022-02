Fünf Minuten Vollgas sind genug: TEV besiegt Amberg

Unter Dauerdruck setzte der TEV Miesbach um Felix Feuerreiter um Stefano Rizzo (2.v.l) und Christoph Fischhaber (r.) das Amberger Tor im ersten und letzten Drittel. © Christian Scholle

Der TEV Miesbach ist gegen Amberg überlegen, verpasst es aber lange, davonzuiehen. Im Schlussdrittel brechen alle Dämme.

Miesbach – Mit einem 7:2-Heimsieg gegen den ERSC Amberg hat sich der TEV Miesbach in der Bayernliga-Aufstiegsrunde mit dem EHC Klostersee von der Konkurrenz abgesetzt. Die Tabelle zeigt das gleiche Bild wie in der Vorrunde, als die Miesbacher hinter Grafing den zweiten Rang belegten. Der Vorsprung auf Tabellenplatz fünf beträgt inzwischen zwölf Zähler bei noch sechs ausstehenden Partien. Am Einzug in die Playoffs zweifelt längst niemand mehr. „Ich bin sehr zufrieden, wir wollen mit Klostersee mitziehen und am Ende ganz oben stehen“, sagte Trainer Michael Baindl. Das Heimspiel gegen Amberg war allerdings über zwei Drittel spannender, als es das Ergebnis vermuten lässt.

Bis auf Patrick Asselin und Dusan Frosch konnten die Heimischen aus dem Vollen schöpfen. Der erste Durchgang gehörte den Miesbachern, die sich Chance um Chance erspielten, während Amberg sich zumeist nur mit hohen Lupfern aus der eigenen Zone befreien konnte. TEV-Keeper Anian Geratsdorfer hatte nicht viel zu tun, war aber stets zur Stelle, wenn die Gäste einen Konter ansetzten. Sieben Minuten waren gespielt, als Bobby Slavicek in Überzahl mit einem Handgelenkschuss auf 1:0 stellte. Selbst in Amberger Überzahl hatten die Miesbacher die besseren Möglichkeiten. Auch durch eine Spieldauer-Strafe gegen Stefan Mechel wegen eines Stockstichs ließen sich die Kreisstädter zunächst nicht aus dem Konzept bringen. Das 2:0 erzielte Johannes Bacher, dessen Schuss von einem Amberger ins Tor abgefälscht wurde.

Im zweiten Durchgang verlor der TEV aber den Faden. Durch individuelle Fehler in der Defensive legte man Amberg beide Tore selbst auf. In Unterzahl spielte ein TEV-Verteidiger dem Amberger Verteidiger an der blauen Linie direkt auf die Keller, Felix Köbele zimmerte den Puck ins Netz. Beim Ausgleich vertändelten die Hausherren die Scheibe an der eigenen blauen Linie, was Ambergs Michael Kirchberger mit dem 2:2 bestrafte. So gab man eine sicher geglaubte Führung in einem zu Beginn dominant geführten Match selbst aus der Hand. Im weiteren Verlauf des zweiten Abschnitts hatten beide Seiten Chancen, Treffer fielen aber keine.

Heiß erzielt ersten Bayernliga-Treffer

Baindls Kabinenansprache trug sofort Früchte. Keine zwei Minuten waren nach dem Seitenwechsel gespielt, als Stefano Rizzo in Überzahl unter die Latte traf. Der Schiedsrichter neben dem Tor hatte den Einschlag und das wackelnde Tornetz jedoch nicht bemerkt, seine drei Kollegen waren aufmerksamer, sodass das Tor nach Rücksprache der Unparteiischen zählte. Keine 60 Sekunden später war Felix Feuerreiter nach Pass von Michael Grabmaier im Slot zum 4:2 erfolgreich. Der TEV hatte noch nicht genug und nach einer starken Kombination stellte Stephan Stiebinger per Direktabnahme auf 5:2. Spätestens nach dem 6:2 von Slavicek (46.) war das Spiel entschieden. Amberg nahm eine Auszeit, wechselte den Torhüter und konnte eine noch deutlichere Klatsche vermeiden. Den Schlusspunkt setzte der junge Florian Heiß wenige Sekunden vor der Schlusssirene, als er im Fallen seinen ersten Bayernliga-Treffer für den TEV markierte.

Einen besonderen Glücksbringer hatte der TEV beim Heimspiel gegen Amberg. Vor dem Beginn der Partie führte Paul Sedlmeir (l.) das symbolische erste Bully aus. Der Schauspieler und als Polizeimeister Martin Riedl in der TV-Serie Hubert und/ohne Staller bekannt. Zum TEV kam Sedlmeir über TEV-Coach Michael Baindl, die beiden verbindet eine langjährige Freundschaft. Das Foto zeigt ihn mit Geschäftsstellenleiter David Keckeis. © Christian Scholle

„Man darf in der Aufstiegsrunden keine fünf Minuten nachlassen, das hat uns Miesbach klar aufgezeigt. Ich hoffe, das ist uns eine Lehre für die restlichen Spiele“, sagte Ambergs Coach Dirk Salinger. „Wir sind gut ins Spiel gekommen, dann hat uns die Spieldauer irgendwie rausgebracht. Im zweiten Drittel sind die Pässe nicht angekommen. Im letzten Drittel hat es die Mannschaft wieder gut gemacht und verdient gewonnen. Besonders freut es mich für Florian Heiß, dass er sein erstes Tor erzielt hat. Er rackert im Training wie kaum ein anderer“, resümierte Baindl.

Nach zuletzt sieben Spielen binnen 16 Tagen können sich die Miesbacher beim Training während der Woche auf die nächsten Aufgaben vorbereiten. Am Freitag wartet das schwere Auswärtsspiel in Waldkraiburg, am Sonntag folgt das Heimspiel gegen Schongau. „Wir haben zuletzt mit vier Reihen gespielt, das hat sich auch ausgezahlt, weil wir am Ende mehr Körner hatten als der Gegner. Voraussichtlich sind Patrick Asselin und Dusan Frosch nächstes Wochenende wieder mit dabei. Das bringt uns weitere Qualität. Wenn wir komplett sind und mit vier Reihen marschieren können, wird es ganz schwer uns zu schlagen“, sagte Baindl.

TEV Miesbach - ERSC Amberg 7:2 (2:0/0:2/5:0)

TEV: Geratsdorfer (Ewert) - Bacher, Meier, Mechel, Bergmann, Kirsch, Deml, Nowak - Heiß, Grabmaier, Fischhaber, Meineke, Fe. Feuerreiter, Rizzo, Mangold, Pölt, Fl. Feuerreiter, Slavicek, Stiebinger.

Torfolge: 1:0 (7.) Slavicek (Fe. Feuerreiter, Grabmaier) 5-4 PP, 2:0 (19.) Bacher (Fe. Feuerreiter, Slavicek) 4-4, 2:1 (23.) Köbele (Frank) 4-3 PP, 2:2 (29.) Kirchberger (Köbele), 3:2 (42.) Rizzo (Fischhaber) 5-4 PP, 4:2 (42.) Fe. Feuerreiter (Grabmaier, Bacher), 5:2 (44.) Stiebinger (Fe. Feuerreiter, Pölt), 6:2 (45.) Slavicek (Fischhaber, Grabmaier), 7:2 (60.) Heiß (Kirsch, Nowak).

Strafen: TEV 15 + Spieldauer gegen Mechel - ERSC 12.

Zuschauer: 298.