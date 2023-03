2:4 gegen EHC Königsbrunn: TEV Miesbach verliert auch zweites Finalspiel

Hoch her ging es beim zurückliegenden Heimspiel des TEV Miesbach gegen Königsbrunn im Februar. © Christian Scholle

Einen großen Kampf lieferte der TEV Miesbach im Heimspiel gegen den EHC Königsbrunn. Trotzdem ging auch das zweite Finalspiel verloren - mit 2:4.

Miesbach – Vor zum dritten Mal in Folge ausverkauftem Haus ging der TEV Miesbach am Sonntagabend ins zweite Spiel des Bayernliga-Endspiels gegen den EHC Königsbrunn. Bei den Miesbachern stand dieses Mal Timon Ewert zwischen den Pfosten, als sechster Verteidiger war Niki Meier wieder mit von der Partie.

Das erste Unterzahlspiel überstanden die Hausherren schadlos und hatten dann Pech, dass die Schiedsrichter kurz darauf nur eine Strafe statt des eigentlich fälligen Penalty gaben, als Bobby Slavicek bei einem Alleingang von hinten gelegt wurde. In Überzahl hatte der TEV mehrmals die Führung auf dem Schläger, scheiterte aber ein ums andere Mal an EHC-Keeper Stefan Vajs.

Nach drei erfolglosen Powerplays sollte es sogar noch schlimmer kommen. Nach einem unnötigen Scheibenverlust an der eigenen Blauen Linie gingen die Gäste durch einen Shorthander von Tim Bullnheimer in Front und legten nur zwei Minuten später in eigener Überzahl durch einen platzierten Schuss ins Kreuzeck von Tom Prokopovics das 0:2 nach, mit dem es auch in die erste Pause ging.

Im zweiten Drittel stand der TEV fast zehn Minuten mit einem Mann mehr auf dem Eis, doch das Tor war wie vernagelt. Auf der anderen Seite gelang Bullnheimer sein zweiter Shorthander der Partie. Die Miesbacher kämpften zwar weiter und versuchten alles, doch die Gäste standen auch in Unterzahl gut und verteidigten die Box vor dem eigenen Kasten mit Mann und Maus.

So ging es beim Stand von 0:3 ins Schlussdrittel. Die Miesbacher gaben sich nicht geschlagen und wurden in der 47. Minute belohnt, als Felix Feuerreiter ein sensationelles Solo zum 1:3 in den Maschen versenkte. Nun stand die Partie noch einmal auf des Messers Schneide. Der TEV rannte an, und als Engler das Eis bereits zugunsten eines sechsten Feldspielers verlassen hatte, traf Felix Feuerreiter durch die Beine von Vajs zum 2:3. Doch die Zeit reichte nicht mehr und die Gäste gewannen Dank eines Empty Net Goals kurz vor Schluss die Partie am Ende glücklich mit 4:2.

Damit führt Königsbrunn in der Final-Serie mit 0:2 und kann am Dienstag um 20 Uhr bei Spiel drei im Augsburger Vorort mit einem Heimsieg den Titel einfahren. Der TEV muss dort gewinnen, um das vorzeitige Saisonende zu verhindern.

ts

TEV Miesbach - EHC Königsbrunn 2:4 (0:2/0:1/2:1)

Tore: 0:1 (17.) Bullnheimer (Sternheimer) 4-5 SH, 0:2 (18.) Prokopovics (Shakhvorostov) 5-4 PP, 0:3 (27.) Bullnheimer (Sternheimer, Veisert) 4-5 SH, 1:3 (47.) Feuerreiter (Mechel, März), 2:3 (57.) Feuerreiter (Slavicek, Bacher), 2:4 (60.) Veisert ENG

Strafen: TEV 8 - EHC 20

Zuschauer: 1.050