Grandiose Aufholjagd: TEV Miesbach dreht 0:4 in 5:4

Grund zu feiern hatten die Spieler des TEV Miesbach nach der grandiosen Aufholjagd gegen den ESC Kempten allemal. © Christian Scholle

Der TEV Miesbach verschläft gegen den ESC Kempten die halbe Partie, zeigt aber eine überragende Moral und dreht einen 0:4-Rückstand in der Verlängerung.

Miesbach – Nach zwei Dritteln gegen den ESC Kempten hingen die Mundwinkel bei den Anhängern des TEV Miesbach nach unten. 0:4 lagen die Kreisstädter nach 40 Minuten zurück. Die erste Heimniederlage der Spielzeit schien nach einer, gerade defensiv schwachen Vorstellung besiegelt. Doch der TEV kam zurück, zeigte Moral und glich das Spiel im Schlussabschnitt aus. In der Overtime dauerte es dann keine zwei Minuten, ehe sich die Hausherren den Zusatzpunkt und einen unerwarteten 5:4-Heimsieg sicherten.

Mann des Abends war Rückkehrer Patrick Asselin, der bei seinem ersten Einsatz im TEV-Trikot das 3:4 selbst erzielte, das 4:4 mit einem genialen Zuspiel vorbereitete und den Siegtreffer wiederum selbst markierte. Dass der Kanadier mit Krämpfen in den Oberschenkeln auf die obligatorische Ehrenrunde verzichten musste, wird er verschmerzen können.

Die Miesbacher gingen ohne Matthias Bergmann, Sebastian Deml, Johannes Bacher, Bobby Slavicek und Florian Heiß in die Partie und gerade im Spielaufbau fehlte die Übersicht der Top-Verteidiger. Mit hohem Forechecking störten die Gäste die Miesbacher früh und kamen immer wieder zu Scheibengewinnen in der offensiven Zone. Nach einem beidseitigen Abtasten bekamen die erneut nur knapp 400 Zuschauer ein ausgeglichenes und schnelles Duell zu sehen. Zunächst scheiterte Felix Feuerreiter an der Querlatte, auf der anderen Seite fing Lars Grötziger einen Pass im Angriffsdrittel ab und ließ Keeper Anian Geratsdorfer keine Chance. Jeweils nach Abprallern war es Rostislav Martynek, der Kempten eine 3:0-Pausenführung bescherte.

Direkt nach dem Seitenwechsel folgte der nächste Nackenschlag für den TEV, das 0:4. Ab der Hälfte der Spielzeit bekam der TEV das Match besser in den Griff, doch Gäste-Keeper David Blaschta verhinderte den Anschlusstreffer. Doch auch Geratsdorfer war bei Kemptener Kontern ebenfalls zur Stelle. „In der Kabine war es nicht unbedingt laut, sondern eher emotional“, berichtete TEV-Trainer Michael Baindl.

Baindl: TEV wird immer Moral haben

Welche Worte auch immer fielen, sie zeigten Wirkung: Die Rot-Weißen kamen druckvoll aus der Kabine und schnürten Kempten ein. Die Gäste wähnten sich wohl zu siegessicher und stellten die Angriffsbemühungen fast gänzlich ein. Thomas März fälschte einen Schlenzer von Andreas Nowak zum 1:4 ab und Stefan Mechel traf in Überzahl zum 2:4.

In Unterzahl brachte Asselin die Miesbacher zurück ins Spiel. Er eroberte die Scheibe im gegnerischen Drittel, narrte Blaschta, dem die Nervosität inzwischen anzusehen war, am kurzen Eck und stellte per Bauerntrick auf 3:4. Der TEV rannte an und die Paradereihe traf zwei Minuten vor Schluss zum inzwischen auch verdienten Ausgleich. Asselin spielte per Rückhand einen genialen Pass durch die Box und Nick Endress traf aus der Drehung zum 4:4. Das „Mia helfn zam“-Stadion stand natürlich Kopf. In der Verlängerung kassierten die Gäste eine Strafe, Endress legte per Rückhand ab zu Asselin und der verwandelte sicher zum 5:4-Endstand ins Kreuzeck.

„Mit den ersten beiden Drittel bin ich überhaupt nicht zufrieden. Man hat gemerkt, dass Bacher, Deml, Bergmann gefehlt haben. Wir waren in der Verteidigung zu weit weg“, resümierte Baindl. „Wir haben dann etwas umgestellt, das hat funktioniert. Die Mannschaft des TEV wird immer Moral haben und eine der fittesten Mannschaften der Liga sein. Wir hatten am Ende mehr Dampf, vielleicht weil wir in den ersten beiden Dritteln Pause gemacht haben. Aber lieber gewinnen wir das Spiel so, das gibt uns einen Push.“

TEV Miesbach – ESC Kempten 5:4 n.V. (0:3/0:1/4:0/1:0)

TEV: Geratsdorfer (Ewert) - Kögl, Mühlpointner, Mechel, Nowak, Meineke, Kirsch - März, Pölt, Hüsken, Grabmaier, Furch, Rizzo, Feuerreiter, Asselin, Endress, Thyroff.

Torfolge: 0:1 (7.) Grötzinger, 0:2 (12.) Martynek (Oppenberger, Nadeau), 0:3 (14.) Martynek (Nadeau, Oppenberger), 0:4 (21.) Schäffler (Schirrmacher, Lucas), 1:4 (45.) März (Nowak, Pölt), 2:4 (47.) Mechel (Furch, Grabmaier) 5-4 PP, 3:4 (49.) Asselin 4-5 SH, 4:4 (58.) Endress (Asselin, Feuerreiter), 5:4 (62.) Asselin (Endress, Grabmaier) 4-3 PP.

Strafen: TEV 6 - ESC 8.

Zuschauer: 374.