Heimauftakt für den TEV: Gegen Schweinfurt nachlegen

Teilen

Mehr Kommunikation auf dem Eis fordert Trainer Michael Baindl von den Akteuren des TEV Miesbach. Die Spieler an der Bande unterstützen regelmäßig lautstark. © THOMAS Plettenberg

Der TEV Miesbach empfängt zum Heimauftakt den ERV Schweinfurt und will direkt nachlegen.

Miesbach – Der Saisonstart ist dem TEV Miesbach mit dem 6:2-Sieg bei der Saisoneröffnung in Buchloe schon einmal geglückt, nun wartet die Heimpremiere der neuen Bayernligaspielzeit. Am heutigen Freitag um 20 Uhr empfängt der TEV die Mighty Dogs aus Schweinfurt im „Mia helfn zam“-Stadion.

Auch die Gäste sind mit einem 3:2-Sieg nach Penaltyschießen gegen die Eispiraten aus Dorfen erfolgreich in die neue Spielzeit gestartet, das Ziel der Miesbacher sind dennoch ganz klar drei Punkte. „Schweinfurt hatte auch einen Umbruch in der Mannschaft, sie sind schwer einzuschätzen, weil unser letztes Spiel gegeneinander schon ein paar Monate zurückliegt. Das ist für uns aber auch nicht so wichtig. Wir wollen uns nicht nach dem Gegner richten, sondern dem Spiel unseren Stempel aufdrücken“, erklärt Trainer Michael Baindl.

Er muss heute Abend auf Sebastian Deml und Kilian Mühlpointner verzichten, die beide nach Matchstrafen noch gesperrt sind. Diese Sperren hatten schon in der Vorbereitung für Ärger gesorgt, da die Strafe neuerdings nicht nur für die festgelegte Anzahl an Pflichtspielen, sondern zusätzlich auch für alle Testspiele gilt. Deml verpasst so beispielsweise insgesamt 14 Partien, ehe er in gut zwei Wochen wieder auflaufen darf. Nicht mit dabei sein kann zudem Alexander Thyroff, der noch an einer Schulterverletzung laboriert. Auch Matthias Bergmann muss aus beruflichen Gründen passen, sodass Lukas Kögl in die ersten drei Verteidiger-Paare aufrückt. Große Umstellungen im Team wird es ansonsten nicht geben, denn der Coach war mit der Leistung seiner Schützlinge zufrieden.

Fokus auf Umschaltspiel

„Gegen uns werden alle Gegner darauf bedacht sein, das eigene Tor zu schützen und eng zu verteidigen. Für uns gilt es dann, Schüsse von der blauen Linie zu nehmen, und für die Stürmer, dem Keeper die Sicht zu nehmen und auf die zweiten Schüsse zu lauern. Wenn wir unser Spiel aufziehen, werden wir im zweiten und im dritten Drittel sicher mehr Chancen bekommen“, erklärt Baindl.

Daran arbeiteten die Miesbacher im Mittwochstraining noch einmal intensiv. Zudem standen das Umschalten aus der Defensive in den Angriff und das Back-Checking auf dem Plan. „Wir müssen auf dem Eis noch mehr miteinander reden“, fordert Baindl. Im Abschlusstraining am Donnerstag wurden die Special Teams einstudiert, das Überzahlspiel klappte aber zum Auftakt in Buchloe ohnehin schon gut. „Wir sind gut vorbereitet und wollen daheim natürlich gewinnen“, sagt Baindl.

Die Miesbacher Fans sind sicherlich schon gespannt auf das Pflichtspieldebüt der Neuzugänge um Ales Furch und Nick Endress in heimischer Halle. Die Hausherren gehen, wie fast immer in dieser Saison, als Favorit ins Spiel und wollen dieser Rolle auch gerecht werden.

Lesen Sie auch 2G plus und Kapazität: Die Regeln im Miesbacher und Holzkirchner Eisstadion

Der Stadionbesuch

Die Stadionwirtschaft hat ab Mittag geöffnet, Eintrittskarten gibt es im Online-Ticket-Shop oder an der Abendkasse (ab 18.30 Uhr) zum Aufpreis von einem Euro je Eintrittskarte. Nach der Partie findet die Pressekonferenz in der Stadion-Gaststätte statt. Zudem wird die Partie wieder auf SpradeTV live übertragen.