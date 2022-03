Heimniederlage: TEV Miesbach muss in Entscheidungsspiel

Patrick Asselin erzielte beide Miesbacher Treffer. © THOMAS PLETTENBERG

Der TEV Miesbach hat es verpasst, die Bayerische Meisterschaft klarzumachen. Gegen den EHC Klostersee geht es jetzt ins Entscheidungsspiel.

Miesbach – Der TEV Miesbach hatte es nach dem 3:1-Auswärtssieg beim EHC Klostersee selbst in der Hand, am Sonntag im heimischen „Mia helfn zam“-Stadion die Bayerische Meisterschaft einzufahren. Die Miesbacher gaben den Vorteil allerdings vor ausverkauftem Haus und 1050 Zuschauern aus der Hand.

Im ersten Drittel kontrollierten die Kreisstädter die Begegnung und alles sah nach einem Sieg aus. Nach feinem Pass von Patrick Asselin brachte Stefano Rizzo den TEV folgerichtig in Führung. Allerdings fiel aus dem Nichts zwei Minuten vor der Pause durch einen abgefälschten Schuss der Ausgleich. Der zweite Durchgang ging komplett an die Grafinger, die das Match mit zwei Treffern binnen zwei Minuten drehten. Die Miesbacher brauchten einige Minuten, um sich wieder zu fangen, doch der EHC nutzte seine Chancen gnadenlos aus und zog bis Ende des zweiten Durchgangs auf 4:1 davon, während die Kreisstädter ihre hochkarätigen Möglichkeiten liegen ließen.

Im letzten Drittel versuchte der TEV noch einmal, die Begegnung zu drehen. Allerdings gaben die Gäste das Spiel nicht mehr aus der Hand. Das 5:1 war die Entscheidung. Asselin brachte den TEV per Tip-in noch auf 2:5 heran und Coach Michael Baindl nahm bereits knapp vier Minuten vor Ende den Keeper vom Eis. Doch durch einen Empty-Net-Treffer stellte der EHC den 6:2-Endstand her und glich die Serie aus. Das dritte und entscheidende Match findet nun am Dienstag in Grafing statt. ts