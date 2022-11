Heimsieg als One-Man-Show: TEV Miesbach schlägt TSV Erding mit 6:1

Immer am Abzug: Der TEV Miesbach setzte Abwehr und Keeper des TSV Erding ständig unter Druck. © Thomas Plettenberg

Das Heimspiel des TEV Miesbach in der Eishockey-Bayernliga gegen den TSV Erding wurde fast zu einer One-Man-Show. Ales Furch entschied die Partie mit vier Treffern quasi im Alleingang.

Miesbach – Das Heimspiel des TEV Miesbach in der Eishockey-Bayernliga gegen den TSV Erding wurde fast zu einer One-Man-Show. Ales Furch entschied die Partie mit vier Treffern quasi im Alleingang für die Miesbacher und zeigte die bislang mit Abstand beste Leistung im rot-weißen Trikot. „Das hat er sich verdient“, sagte Trainer Michael Baindl. „Der Junge hat Masse, Tempo und einen richtig guten Schuss. Das kann für ihn der Dosenöffner gewesen sein.“ Am Ende siegte der TEV mit 6:1, die Revanche für die Niederlage im Hinspiel war damit geglückt.

Beide Teams gingen mit zahlreichen Ausfällen ins Spiel, diese steckten die Hausherren aber deutlich besser weg. Beim TEV kehrte Matthias Bergmann zurück in den Kader und auch Furch, der nach einem Check beim letzten Spiel in Pegnitz angeschlagen war, konnte auflaufen. Dennoch mussten die Hausherren auf Bobby Slavicek, Sebastian Deml, Stefano Rizzo, Florian Heiß und Johannes Bacher verzichten. Zwischen den Pfosten stand erneut Anian Geratsdorfer und den Miesbachern war sofort anzumerken, dass sie nach den jüngsten zwei Niederlagen zurück auf die Siegerstraße finden wollten.

Der TEV ging engagiert in die Partie. Max Hüsken verfehlte das Gehäuse anfangs noch knapp, dann vergab Felix Feuerreiter in aussichtsreicher Position, ehe Furch seinen Sahne-Tag mit dem 1:0 eröffnete. In Unterzahl hämmerte er bei einem Konter die Scheibe an den Innenpfosten, von wo der Puck im Gehäuse der Erdinger einschlug. Die Gäste kamen nach einem unnötigen Scheibenverlust des TEV an der gegnerischen Blauen Linie und einem schnellen Spielzug zum Ausgleich, doch kurz vor der Pause war erneut Furch mit dem 2:1 zur Stelle. Er zog bei einer Zwei-auf-Eins-Situation selbst an und erneut knallte die Scheibe erst an den Innenpfosten und dann ins Tor.

Mit der Führung im Rücken gewannen die Miesbacher nach der ersten Pause immer mehr an Sicherheit, während die Gegenwehr der Gäste merklich schwand. Ein Pass von Feuerreiter prallte von einem Schlittschuh zu Nick Endress, der auf 3:1 stellte. Auch durch teils nicht nachvollziehbare Hinausstellungen auf beiden Seiten ließen sich die Hausherren nicht von ihrer Linie abbringen. So sorgte Furch kurz vor der zweiten Pause mit dem 4:1 für die Vorentscheidung. Er zog vom rechten Bullykreis aus vor den Kasten und überraschte Erdings Keeper Christoph Schedlbauer am kurzen Pfosten.

Im Schlussabschnitt ließ der TEV nichts mehr anbrennen. Wiederum Furch fälschte einen Schuss von Andreas Nowak zum 5:1 ab ins Netz. Den Schlusspunkt setzte Thomas März, der ebenfalls einen Schlenzer von Nowak zum 6:1-Endstand über die Linie bugsierte.

Die Miesbacher sind also zurück auf der Erfolgsstraße und die Fans, die den TEV erneut über 60 Minuten lautstark unterstützten, dürfen sich am kommenden Freitag beim nächsten Heimspiel gegen Kempten auf die Rückkehr von Patrick Asselin im rot-weißen Trikot freuen. „Es war eine extrem gute Mannschaftsleistung, wir haben unseren Plan über 60 Minuten umgesetzt“, lobte Baindl die Reaktion seines Teams auf das schwache Spiel in Pegnitz. So blieb der TEV auch Tabellenführer, obwohl er am Sonntag spielfrei hatte.

ts

TEV Miesbach – TSV Erding 6:1 (2:1/2:0/2:0)

TEV Miesbach: Geratsdorfer (Ewert) - Mechel, Mühlpointner, Bergmann, Kögl, Kirsch, Nowak - März, Grabmaier, Endress, Meineke, Feuerreiter, Thyroff, Furch, Hüsken, Pölt.

Tore: 1:0 (17.) Furch (Nowak, Endress) 4-5 SH, 1:1 (19.) Waldhausen (Murphy, Salhi), 2:1 (20.) Furch (Grabmaier, Nowak), 3:1 (34.) Endress (Feuerreiter, Bergmann), 4:1 (37.) Furch (Thyroff, Mechel), 5:1 (42.) Furch (Nowak, Grabmaier), 6:1 (50.) März (Nowak, Mechel) 5-4 PP.

Strafen: TEV 10 - TSV 16.

Zuschauer: 353.